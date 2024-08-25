Steinmeier: Güvenlik birimlerinin yetkisi artırılmalı

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SOLİNGEN kentindeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5’i ağır olmak üzere 8 kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırının ardından tartışmalar yoğunlaşırken Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de devreye girerek, “Güvenlik birimlerinin yetki alanı genişletilmeli” dedi. Genelde aktif politikaya müdahale etmeyen Cumhurbaşkanı Steinmeier, Alman Devlet Televizyonu ZDF’te yayınlanan “Yaz Söyleşisi” programında soruları yanıtlarken, “Bu tür saldırılardan sonra daha fazla güvenliğe ihtiyaç duyulduğu ortadadır. Bunun için güvenlik birimlerinin yetki alanının genişletilmesi ve daha iyi donanıma sahip olması gerekir” açıklamasında bulundu. Güvenlik birimlerinde personel sayısının artırılmasının gerektiğini belirtirken, terör tehlikesinin alınacak tüm önlemlere rağmen ortadan kalkmayacağına da işaret etti.

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SÜRTÜŞMELERE ELEŞTİRİ

2017 yılından beri Almanya’nın 12. Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Steinmeier, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinde yaşanan sürtüşmeleri de eleştirdi. “Koalisyonu oluşturan üç parti de kamuoyu önünde yaşanan bu sürtüşmelerin hiçbirinin de ülkenin işine yaramayacağını bilmekteler” derken, “Sorumluluk almak isteyen, sonunda bu sorumluluğu yerine getirip getirmemesiyle ölçülür” açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Steinmeier, hükümet ortağı Yeşiller’in Eş Başkanı Omid Nouripour’un Şansölye Olaf Scholz liderliğindeki koalisyon hükümetini “geçiş dönemi koalisyonu” olarak nitelendirmesini de eleştirdi. Böyle bir ifadenin yanlış olduğunun altını çizerken, insanların beklentileriyle bağdaşmadığını da söyledi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Şayet durum o kadar kötüyse, insanlar sorumluluk taşıyanlardan geri kalan zaman içinde durumu iyileştirmelerini beklerler” dedi ve dolaylı bir biçimde uyarıda da bulundu.