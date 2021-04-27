Steinmeier, Bonn’da Müslüman kadınlarla buluştu

Steinmeier, Bonn’daki ikinci resmi konutu olan Villa Hammerschmidt’de eşi Elke Büdenbender ile dernek temsilcileri Ayten Kılıçarslan, Halide Özkurt ve Hatice Koçak ile yaptığı görüşme öncesi açıklamasında, ramazanda Müslüman kadınlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl SmF’nin iftar davetini iptal etmek zorunda kaldığını belirten Steinmeier, salgının sürdüğü bu günlerde iftarda olmasa da bir araya gelip görüşebilmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Salgının Müslüman topluluklar üzerindeki etkilerini değerlendiren Steinmeier, Kovid-19’un sürdüğü bir dönemde kurallara yönelik duyarlılık ve bu süreçte gösterdikleri dikkat dolayısıyla ülkede yaşayan Müslüman toplumuna teşekkür etti. Basına kapalı yapılan görüşme öncesi SmF temsilcileri, resmi konutun defterine mesajlarını yazdı.