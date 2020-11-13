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Avrupa
DW Türkçe - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 13.11.2020 - 10:03 | Son Güncelleme:

Steinmeier, Alman ordusuna Müslüman din görevlisi istedi

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Steinmeier, Alman ordusuna Müslüman din görevlisi istedi
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Alman ordusu Bundeswehr’in 65’inci kuruluş yıl dönümünde Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Müslüman askerlere manevi destek sağlayacak din görevlileri atanmasını istedi. 

İKİNCİ Dünya Savaşı’nın sona ermesinden yaklaşık 10 yıl sonra, 12 Kasım 1955’te kurulan Federal Alman Ordusu Bundeswehr’in 65’inci kuruluş yıldönümü Berlin’de törenle kutlandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue’de düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman ordusunun dünya barışına katkısını överken, özellikle korona salgınında verdiği destekten dolayı kutladı. Federal ordudaki çeşitlilikten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Ebeveynleri, büyükanne ve büyükbabaları diğer ülkelerden bize gelenlerin oranı artıyor” ifadelerini kullandı.

‘MAHRUM ETMEMELİYİZ’
Bu bağlamda Müslüman askerlere yönelik dini danışmanlık hizmeti verilmesi gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, “Müslüman askerlerimizi de dini bakımdan mahrum etmemeliyiz” dedi. Alman ordusunda Yahudi askerlere yönelik benzer bir uygulamanın bu yıl içerisinde başlatılmış olmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Steinmeier, “Müslüman kadın ve erkek askerlerimizi bunun dışında tutmamalıyız” diye konuştu.

 

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