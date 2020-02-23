Steinmeier Afrika'ya gitti

CUMHURBAŞKANI Steinmeier bu sabah Berlin Tegel askeri havaalanından Kenya’nın başkenti Nairobi’ye uçtu. Burada resmi temaslarda bulunacak olan Steinmeier, iyi ilişkileri canlandırmak istiyor. Kenya’nın ardından Sudan’a geçecek olan Steinmeier ülkede başlatılan demokrasi sürecine destek için ziyarette bulunacak. Bu Cumhurbaşkanı Steinmeier’in dördüncü Afrika gezisi.