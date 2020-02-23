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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 23.02.2020 - 12:30,Son Güncelleme:/

Steinmeier Afrika'ya gitti

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Steinmeier Afrika'ya gitti
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, resmi temaslarda bulunmak için 5 günlüğüne Afrika’ya gidiyor.

CUMHURBAŞKANI Steinmeier bu sabah Berlin Tegel askeri havaalanından Kenya’nın başkenti Nairobi’ye uçtu. Burada resmi temaslarda bulunacak olan Steinmeier, iyi ilişkileri canlandırmak istiyor. Kenya’nın ardından Sudan’a geçecek olan Steinmeier ülkede başlatılan demokrasi sürecine destek için ziyarette bulunacak. Bu Cumhurbaşkanı Steinmeier’in dördüncü Afrika gezisi.

Steinmeier Afrikaya gitti

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