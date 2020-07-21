Seyircili maçlar için çalışma başladı

Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, futbolun normalleşmesi için denemeler yoluyla seyircili karşılaşmaları oynatmak gerektiğini söyledi. Birinci ve İkinci Bundesliga'da 2020-2019 Sezonu 18 Eylül'de start alacak. Lig maçlarının başlamasından bir hafta önce ise DFB Kupası birinci tur karşılaşmaları oynanacak. Eylül ayının başında ise Almanya ile İspanya milli takımları Stuttgart kentinde hazırlık maçları oynayacaklar. Muhtemelen milli maça kısıtlı sayıda da olsa seyirci alınacak. Ancak seyircinin maça hangi koşullar altında alınacağı şimdilik net değil. NEGATİF TESTİ OLANLAR ALINACAK

Umanlardan ve bilim insanlarından oluşan bir kurulla seyircili maç oynatabilmenin çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen DFB Başkanı Keller “Futbol maçları seyircili oynanırsa bu sadece futbol dünyası için değil herkes için kazanç olur. 25 bin kulübün de bu konuda desteğini istiyoruz. Kulüplerin 7 milyon 100 bin üyesi var. Her kulüpten 5 ile 7 kişi öneride bulunursa muazzam bir şey çıkar ortaya” dedi. Koronavirüs test sonucu negatif olanların statlara alınmasının bir zararı olmayacağını da belirten Keller “Bilim insanlarına göre testinin sonucu negatif olanlar 48 saat içinde bir başkasına hastalık bulaştırmıyor” dedi.

BAKANDAN DESTEK

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn da maçların seyircili oynanabileceğine sıcak baktığını belirtti. Bakan Spahn “Uygun konsept hazırlanılırsa ve gerekli önlemler alınırsa seyircili maçlar oynanabilir. Önemli olan seyircili nasıl oynanacağı. Maçlara seyirci alınması diğer büyük katılımlı etkinlikler için de örnek olur” sözleriyle destek çıktı. Başbakanlık müsteşarı Helge Braun da statların tam kapasite dolu olmaması durumunda futbol karşılaşmalarına seyircilerin alınabileceğini daha önce söylemişti.