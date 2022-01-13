Stasi, onu da fişlemiş

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TARİHE karışan eski Doğu Almanya’daki ‘Stasi’ kısa adıyla tanınan Devlet Güvenliği Bakanlığı bünyesindeki Gizli Haberalma Teşkilatı’nın, Başbakan Olaf Scholz’u da izlettiği ortaya çıktı. Stasi arşivlerindeki verilere göre, Scholz’un 1980’li yıllarda Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) gençlik teşkilatı ‘Jusos’ (Genç Sosyalistler) Başkan Yardımcısı olarak Doğu Almanya’ya yaptığı seyahatlerde heyetle birlikte kırmızı halılarda karşılanırken, peşine takılan ajanların Stasi’ye politik tutumu ve yaklaşımlarıyla ilgili bilgi aktardığı belirlendi. Doğu Almanya Sosyalist Birlik Partisi’nin (SED) gençlik örgütü ‘Özgür Alman Gençliği’nin (FDJ) davetlisi olarak 4 Mayıs 1988 tarihinde Doğu Berlin’e yaptıkları bir ziyaret sırasında tepeden gelen direktifler nedeniyle Scholz ve heyetine hiçbir sorun çıkarılmadan Friedrich Caddesi üzerindeki tren istasyonunda vize verildiği ve gün başı 25 Alman Mark’ı (12.5 euro) bozdurma zorunluluğundan muaf tutulduğu kayıtlara geçti. Doğu Almanya’ya kontrolsüz geçen Olaf Scholz ve heyetin, 4 Ocak 1984 tarihinde yaptıkları bir seyahat sırasında da FDJ yöneticileriyle birlikte, Doğu Almanya’nın çöküş döneminde 1989’da Erich Honecker’in yerine gelen Devlet Başkanı Egon Krenz ile iki saat süren bir görüşme yaptıkları kaydedildi.

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ELEŞTİRİLER DUYURULMADI

Doğu Almanya’ya yaptıkları seyahatler sırasında Genç Sosyalistler’in ülkedeki politik gelişmelere dönük eleştirilerinin Doğu Almanlar tarafından dikkate alınmadığı belirtildi. Arşivdeki belgelerde Scholz ve heyetinin Baerbel Bohley ve Ulrike Poppe gibi rejim karşıtlarının tutuklanmalarını eleştirdikleri yer aldığı halde, o dönemlerde Doğu Almanya’da bundan hiç bahsedilmediğine dikkat çekildi. Aynı belgelerde, eski Doğu Berlin’deki Batı Almanya’nın Daimi Temsilciliği’indeki kokteylde, Sovyet roketlerinin Doğu Almanya’da konuşlandırılmasıyla ilgili bir soruya Scholz’un, SPD’nin, Amerikan roketlerinin Batı Almanya’da konuşlandırılmasına karşı olduğu yanıtını verdiği, Rusya’nın tutumunu da Amerika’nın silahlanmasına karşı gösterilen bir reaksiyon olarak nitelediği yer aldı.

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AŞIRI SOL KANATTA

Stasi’nin, Doğu Almanya’da kırmızı halılarda karşılanan Olaf Scholz’un peşine ajan taktığı da ortaya çıktı. Hamburg’da yaşayan Scholz’u ‘Mermi’, ‘Konrad’, ‘Heiner’, ‘Udo’ takma isimli casusların izleyip hakkında topladıkları bilgileri Stasi’ye ilettikleri belirlendi. Stasi’nin de elde ettiği verileri tarihe karışan Sovyetler Birliği (SB) Gizli Haberalma Teşkilatı KGB’ye aktardığı saptandı. Stasi’nin belgelerinde Olaf Scholz’un, Jusos’un ‘aşırı sol’ kanadında yer aldığına yer verildi. Stasi’nin arşivlerinde Olaf Scholz’la ilgili en az 12 elektronik belge bulunduğu belirtildi.