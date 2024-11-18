Start-up’çılardan AfD çağrısı

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SONRADAN Microsoft tarafından satın alınan ‘App Wunderlist’ şirketinin kurucusu Christian Reber ile televizyon kanalı VOX’ta yayınlanan ‘Höhle der Löwen’ (Aslanlar Mağarası) programıyla daha da ünlenen iş insanı Frank Thelen ve eski Start-up Derneği Başkanı Christian Miele’nin de aralarında bulunduğu bir grup, CDU Genel Başkanı ve CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’e AfD ile ortaklık etme önerisinde bulundular. Start-up’çılar sosyal medya platformu X’te “Aşırı sağcı olmayan üyelerin yer alması koşuluyla AfD ile koalisyon oluşturmaya açık olun!” çağrısını içeren bir paylaşımda bulundular. Aynı paylaşımda, böyle devam ederse 2029 yılındaki genel seçimlerde AfD’nin iktidara geleceği tehlikesine dikkat çekilirken, iktidara ortak edilerek aşırı sağcıların güçlenmesinin engellenebileceği görüşünü de savundular.

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‘WEIDEL BAŞBAKAN OLUR’

Kendisinin AfD’ye oy vermediğini özellikle vurgulayan Christian Reber ayrıca, böyle giderse Alice Weidel’in 2029 yılında Almanya Başbakanı olacağına işaret ederken, köklü partilerin AfD’ye yönelik tutumlarını değiştirmesi gerektiğini de söyledi. Alman Start-up’çılar Birliği ise Christian Reber, Christian Miele ve Frank Thelen’in önerisine kesinlikle destek vermediklerini açıkladı. Birlik tarafından yapılan açıklamada, “Kamuoyu yoklamaları ne gösterirse göstersin bizim tutumumuz belli. Biz AfD’ye de politikasına da karşıyız. Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur. Olmayacaktır da” görüşü vurgulandı.