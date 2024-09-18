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Start-up Zirvesi’nde milyarlık destek sözü

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#Almanya#Start-Up Zirvesi#AVRUPADAN HABERLER
Start-up Zirvesi’nde milyarlık destek sözü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 10:27

Berlin’de düzenlenen bir Start-up zirvesinde, büyük şirketler genç ve yenilikçi firmalara 2030 yılına kadar 12 milyar Euro yatırım yapma taahhüdünde bulundu. Bu yatırımlar, özel risk sermayesini harekete geçirerek Alman start-up ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor. Uzmanlar, bu miktarın ihtiyaç duyulan sermayenin sadece bir kısmını karşılayacağını belirtiyor.

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ALMAN hükümeti ve (KfW) Devlet Kalkınma Bankası’nın önderliğinde düzenlenen zirvede, Allianz, Commerzbank, Deutsche Bank, Blackrock, Deutsche Börse, Telekom ve Henkel gibi önde gelen şirketler bir niyet beyanı imzaladı. Zirveye Başbakan Olaf Scholz, Alman Ekonomi Bakanı Robert Habeck ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner de katıldı. Zirvede yapılan konuşmalarda, mevcut yatırımların ve iyileştirilen koşulların, uluslararası rekabet göz önüne alındığında yetersiz kaldığı vurgulandı. Bu sebeple büyük şirketler, özellikle teknoloji ve inovasyon alanlarında genç firmaların daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Niyet beyanında, Alman Start-up’larının uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesi için büyüme ve inovasyon sermayesinin artırılmasının şart olduğu ifade edildi.

Start-up Zirvesi’nde milyarlık destek sözü
SİYASİLERDEN TAM DESTEK
Başbakan Olaf Scholz, girişimi “Alman Start-up’ları ve ülkenin geleceği için önemli bir adım” olarak nitelendirdi. Scholz, bu tür özel girişimlerin Alman ekonomisinin inovasyon kapasitesini artıracağını vurgularken, Almanya’nın daha fazla teknoloji odaklı girişimciye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Maliye Bakanı Christian Lindner ise, “Sadece özel sermayeyi daha fazla mobilize edebilirsek, ek büyüme sağlayabiliriz” dedi. Yeşiller Partisi’nden Alman Ekonomi Bakanı Robert Habeck, girişimlerin büyüyebilmesi için yatırım engellerinin kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.

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ALMANYA’DA FİNANSMAN AÇIĞI VAR
Ancak Start-up Derneği, mevcut yatırımların Almanya’nın Start-up ekosistemine yeterli gelmediğini ve 2030’a kadar risk sermayesi yatırımlarının üç katına çıkarılması gerektiğini ifade etti. Derneğe göre, her yıl 30 milyar Euro’ya yakın bir finansman açığı bulunuyor. Bu açığın kapanması için daha fazla özel sermayenin, özellikle sigorta şirketleri gibi kurumsal yatırımcılardan gelmesi gerektiği vurgulandı.

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#Almanya#Start-Up Zirvesi#AVRUPADAN HABERLER

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