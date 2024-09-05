Stant var, otel var, uçak var, vize yok

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ALMANYA’dan bir vize skandalı daha. 3-5 Eylül 2024 tarihleri arasında Köln’de düzenlenen 37. Uluslararası Perakende Promosyonları ve İthalat Fuarı’na (IAW) katılmak için stant kiralayan şirket sahipleri ve yetkililerinden bazıları, vize alamadıkları için fuara katılamadı. Ürünlerini IAV-Messe’de sergileyen şirketlerin sahipleri ya da yöneticileri, çareyi gurbetçilerde buldu. Stantların başına Almanya’da yaşayan akrabalarını ya da yakınlarını koydu. Fuar organizasyonu Hikmet Bilen, yaşananları şöyle anlattı: “IAV uluslararası spot fuar yetkilileriyle aylar öncesi yaptığımız toplantıda kendilerine vize noktasında sıkıntılar yaşandığını ilettiğimizde bize şu cevabı verdiler: ‘Sizler İstanbul’daki konsolosluğa vize için başvurduğunuzda IAV fuarına ödediğiniz katılım bedel faturanızı gösterin sıkıntı olmayacak’. Dedikleri gibi gerçekten konsolosluk evraklarımızı alarak işleme koydu. Fakat ne vizelerimizi ne de pasaportlarımızı fuar gününe kadar teslim etmediler. Yani aldıkları pasaportları da geri göndermediler. Ne yazık ki Türkiye’den buraya gelmesi için organizasyon işini aldığımız 6 şirketten ES Kalıp, Boğaziçi Textil, Teel Kimya ve Rey Ambalaj şirketleri vize alamadı. Ürünlerini stantlara yerleştirdik, fuar bitti, hâlâ pasaportları ellerine geçmedi.

Hikmet Bilen

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‘HİÇBİRİNE CEVAP GELMEDİ’

“6 şirketten 8 pasaport gönderdik. Birine bile bile cevap verilmedi. Normal şartlarda 10 gün içerisinde geri dönen pasaportlar, iki haftayı aşkın sürede konsolosluktan çıkmadı. Vizelerimiz gelmeyince mecburen ürünlerle birlikte biz geldik. Gelemeyen şirketlerin stantlarını gecenin bir yarısına kadar kendi ellerimizle dizdik. Ürünlerin stantlarını hazır hale getirdik, fakat ertesi gün fuar açıldığında bu ürünlere sahip çıkacak, tanıtacak cevap verebilecek, ticareti gerçekleştirebilecek, asıl sorumlu kişiler olamadı. Stantlar boş kalmasın diye kiminin akrabası, kiminin kuzeni, buradaki işle, sektörle alakası olmayan kişileri getirdik, stantların başına koyduk. Fakat onlar da ancak nöbetçilik yaptılar yani mala sahip çıktılar. Herhangi bir ticari faaliyet gerçekleştiremediler. Ürünler hakkında bilgileri olmadıkları için cevap veremediler. Bu fuar için o kadar para harcandı, ancak hiç verimli geçmedi.”

Fethullah Çelik

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‘MARKETÇİ KUZENİMİ YOLLADIM’

Steel marka ürünlerin sahibi Fethullah Çelik de fuara katılamayanlardan. Telefonla konuştuğumuz Çelik kuzeni Erdal Çelik’i standın başına koyduğunu söyledi ve yaşadıklarına isyan etti: “Şu an uzaktan kumandayla iş yapıyoruz. Böyle bir şey olamaz. Ne gerekçe gösterdiler ne de bir bahane söylediler. Ama vizeyi vermediler. Düşünün, dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyoruz. Yapıştırıcı gaz arabası, boya spreyleri, oto tamiriyle ilgili temizleme ürünleri, dizel partikül filtre temizleme, akü temizleme, cam temizleme, boya oda spreyleri, deodorantlar gibi çeşitli ürünler üretimi yapan 22 yıllık bir fabrikayız. Fuardaki standımızı kiraladık, parasını da ödedik. Ama vizemiz çıkmadı. Hamburg’da yaşayan ve market işleten, domates satan kuzenimi hiç anlamadığı kimyasal ürünlerin başına rica ederek yolladım.”

Yavuz Solukhanoğlu

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‘TAMAMEN HAYAL KIRIKLIĞI’

Adeon Dış Ticaret’ten Yavuz Solukhanoğlu ise şunları söyledi: “Yaklaşık 45 ülkeye, Türkiye’deki 200’den fazla imalatçının ürettiği mutfak eşyalarını pazarlıyoruz. Bu fuara da aslında ziyaretçi olarak katıldık. Ancak ürünlerini pazarladığımız Eminem Plastik şirketinin vizeleri çıkmadı. Bizim de buraya geldiğimizi bildikleri için bizden stantlarının başında durmamızı rica ettiler. Biz de iki gün boyunca hem fuarı geziyoruz hem de vizesi çıkmayan arkadaşımızın standında duruyoruz. Normalde bir kişi gelecektik, bu yüzden iki kişi geldik. Bu kadar paralar veriliyor, ülke ekonomisine katkı olsun diye, bir şeyler yapmak için firmalar her yolu deniyor. Bu fuara Türkiye’den katılımcı sayımız az. Ancak şirket yetkililerine vize verilmemesi, tamamen bir hayal kırıklığı. Fuarda stant açmışsın ama başında duramıyorsun. Bu herkesi demoralize eder. Belki burada iki tane firma yakalayacaksın, güzel bir iş yapacaksın ama bunların hepsinin önüne geçilmiş olunuyor.”

Doğukan Şahin

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Doğukan Şahin de Almanya’da yaşıyor. Türkiye’deki kuzeni arayınca standın başına geçmiş. Şahin, “Kuzenim Köln’deki bu spot fuarına katıldı, stant kiraladı, otelini ayarladı, uçuş biletini aldı ancak vizesi çıkmadı. Ben sektörü bir parça tanısam da keşke işin muhatabı, sahibi burada olsaydı. O zaman dahi iyi olurdu” diyor.