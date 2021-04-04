‘Staj Seferberliği’ başvuru süresi uzatıldı

T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, “Proje kapsamında öğrencilerimiz, Büyükelçiliklerimiz, Daimi Temsilciliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız başta olmak üzere kamu kurumlarının yurt dışı temsilciliklerinden ve Türkiye’deki kamu/özel sektör işverenlerinden gelen teklifleri değerlendirerek stajlarını yurt dışında ya da Türkiye’de yapma imkânı yakalayabileceklerdir” denildi. Aynı zamanda “https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresine kaydolarak başvuran öğrencilerin sisteme yükledikleri belgeler, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’nca değerlenerek öğrencilerin ‘Mesleki / Akademik’, ‘Sanatsal / Sosyal’ ve ‘Sportif’ yetkinlik puanları hesaplanacaktır. Söz konusu değerlemenin ardından öğrenciler bu üç alandaki yetkinlik puanları ile birlikte, ad-soyad, kimlik numarası, e-posta vb. kişisel bilgileri gizlenerek, kamu ve özel sektörün erişimine açılacak olan ‘stajyer havuzuna’ aktarılacaktır. Böylece işverenler tekliflerini, adayların kimlik bilgilerini görmeden, yetkinlik puanlarını temel alarak gönderecektir. Öğrencilerimiz ise kendilerine gelen tekliflerden uygun gördüklerini kabul ederek stajlarını seçtikleri kurumda yapabilecektir” açıklamasında da bulunuldu.