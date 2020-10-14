Staj başvurusuna cevap şoke etti: ‘Müslümansın olmaz’

ŞİRKET yetkilisi ret cevabında, “Benim gözümde İslam Almanya Anayasası ile uyumlu değil. Size gelecek için iyi dileklerimi sunuyorum. Umarım yolunuzu kendi ülkenizde bulursunuz” sözleriyle İslam’ın Federal Almanya Anayasası’na karşı olduğunu ileri sürdü. 7 başvuru arasında 2 kişiyi alacaklarını belirten şirket yetkilisi, bu iki kişinin de belirlendiğini söyledi. Müslüman öğrenciye yazılan bu ret cevabı sosyal medyada yayınlanınca, çok sayıda Alman medya kuruluşu da ayrımcı mektubu haber yaptı.

Yaşananlara sert tepki gösteren Brandenburg Eyalet Ekonomi Bakanı Jörg Steinbach, “Şirketin tutumu beni şoke etti. Bu tutum dünyaya açık bir eyalet olan Brandenburg’un ilkelerine uymuyor. Dini ibadet özgürlüğü, Almanya’da güvence altına alınan temel haklardandır” dedi. Brandenburg Uyum Danışmanı Doris Lemmermeier de hiç kimsenin dini inancından dolayı dışlanamayacağı ve kötü muamele göremeyeceğine ederek, “Brandenburglu bir vatandaşımızın böyle bir muamele görmesi beni derinden etkiledi” dedi. Cottbus’da bulunan Zanaatkârlar Birliği de şirketin tutumunu eleştirirken, “Her türlü ırkçılığa karşıyız” açıklaması yaptı.