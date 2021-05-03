AIK taraftarından zeka kokan corona protestosu

İsveç'in dev kulüplerinden AIK Stockholm'ün bazı ateşli taraftarları, hükümetin aldığı kararları ilginç şekilde protesto etti.

AVM'lerin açık olmasını ve bunun yanında maçlara halen taraftarların alınmamasını protesto eden AIK Stockholm taraftarı, bir AVM'yi adeta tribüne çevirdi.

Alınan kararlara göre, 17 Mayıs’tan itibaren, toplumdaki vaka sayısının azalması halinde maçlara 500 kadar seyirci alınabileceği ifade edildi. Ancak şu anda sadece 8 taraftarın tribünlere girmesine izin verilirken, AIK taraftarları Elfsborg maçından önce bir alışveriş merkezinde protesto düzenledi.

Maçın oynanacağı Friends Arena’nın yanındaki bir alışveriş merkezinde toplanan yüzlerce taraftar, “Ulusal spor 8 kişiden fazlasını hak ediyor. Tüm saçma kısıtlamaları kaldırın” pankartı açtı.

AIK taraftarının yaptığı bu zeka içeren protesto, sosyal medyada birçok kesim tarafından övgü ve destekle karşılandı.