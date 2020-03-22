Stadyumlar hastalar için açılıyor!

Tüm dünya corona virüse karşı büyük bir savaş verirken Brezilya'da bazı futbol kulüpleri de virüse karşı mücadele için harekete geçti. Bahia, Athletico Paranaense ve Sao Paulo gibi kulüpler başta olmak üzere birçok kulüp corona virüse karşı antrenman tesislerinin ve stadyumların hastalara müdahale amaçlı kullanılması için yetkili mercilere teklifte bulundu. Şu ana kadar 621 corona virüs vakasına rastlanan Brezilya'da 6 kişi virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.