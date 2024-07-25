SpVgg Greuther Fürth yeni sezonu dualarla açtı

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YAKLAŞIK 500 kişinin katıldığı törende, SpVgg Greuther Fürth Başkanı Holger Schwiewagner, Fürth Evangelisch Kilisesi Dekanı Prof. Jörg Sichelstiel, Katolik Kilisesi Dekanı Andre Hermany ve papaz Stefanie Schardien, Fürth DİTİB Mevlana Camii Başkanı Refet Avcı ve Camii İmamı Seyfettin Çoban, İGK Başkanı Julia Tschekalina ve Bölge trombon grubu, İncil korosu temsilcileri hazır bulundu. SpVgg Greuther Fürth’ün sezon açılılşında Fürth Mevlana Camii İmamı Seyfettin Çoban Kuran’dan sureler okuyup dua ettikten sonra DİTİB Fürth Mevlana Camii Başkanı Refet Avcı “İslamiyet veya Müslümanlık tek tanrı inancına dayanır. Müslümanlık sevgiye, saygıya, hoşgörüye, birlik ve dayanışmaya önem verir” dedi. Avcı “Spor sevgidir, dostluk kardeşliktir. Bu nedenle, Almanya-Türkiye-İsrail ve Filistin futbolcuları dahil tüm ilkeden seçilmiş faklı dinlere mensup futbolcuların katılacağı dostluk turnuvası yapılırsa insanlar arasındaki birlikteliği dayanışmayı pekiştirir ve dünya barışına hizmet eder. Yaşasın kardeşlik” ifadelerini kullandı.

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YONCA YAPRAĞI GİBİ...

Katolik Kilisesi Dekanı Andre Hermany ise “Etkinliğin tüm yonca yaprağı gibi hayranlarını sardığını görmekteyiz. Başlama vuruşunun inanca ve futbola yakışır şekilde olması sevindiricidir’ dedi. SpVgg Greuther Fürth Başkanı Holger Schwiewagner de, “Yeni sezonun açılışı futbolcularımıza ve taraftarlarımıza hayırlı olsun. İnsanların siyasi düşüncelerinde farklılık olsa da, futbol insanları birleştiren güçtür. Tüm taraftarlarımız, bizleri yeni sezonda yalnız bırakmasınlar” dedi. Protestan ve Katolik kilise dekanlarıyla cami imamın katılımıyla duaların okunmasıyla başlayan Greuther Fürth Spor takımının sezon açılışının ardından, akşam da Ronhof Spor Parkı’nda halka eğlence düzenlendi.