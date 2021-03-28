Sputnik V’e acil onay istediler: Başımızın çaresine bakmalıyız!

ALMANYA’da aşı kıtlığı nedeniyle politikacılar, şimdiye kadar onay verilen BionTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson ve Moderna aşılarının yanı sıra Sputnik V adlı Rus aşısının da acilen tedarik edilmesini istiyor. Konuyla ilgili konuşan Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder (CSU), “Sputnik aşısının onayı hakkında mümkün olduğunca hızlı bir şekilde karar verilmesi gerekiyor. Bilim insanları Sputnik aşısının çok güvenilir olduğunu söylüyor. Eğer AB içinde sorun çıkarsa Almanya olarak başımızın çaresine bakmalıyız” dedi. Söder, “Önceki deneyimlerimizden ders çıkararak, tedarik için hazırlığımızı iyi yapmalıyız, koronaya karşı zafer sadece aşıyla olur” ifadelerine yer verdi. ALMANYA’DA DA ÜRETEBİLİRİZ

Sol Partili Thüringen Başbakanı Bodo Ramelow ise “Rusya’dan geldiği için ortaya çıkan siyasi kaygıları bir tarafa bırakmalıyız, konu sadece sağlık olmalı” diyerek Sputnik V aşısına acilen onay verilmesini istedi. Ramelow “Nerede hangi aşı varsa, derhal kontrol ettirilip erişime açılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu. Federal Başbakan Angela Merkel’in kendisine görüşmelerin başladığı yönünde garanti verdiğini söyleyen Ramelow, “Rus aşısını Almanya’da da üretebiliriz” dedi.