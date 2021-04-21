‘Sputnik V’ istedi, Yeşiller karşı çıktı

ALMANYA’da şu ana kadar Bavyera ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletleri Rus aşısı için ön sipariş anlaşması yaptı. Aynı şekilde Brandenburg da Ruslarla müzakere yapılacağını açıkladı. Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı, kabinede diğer eyaletlerin Rus aşısı siparişi verdiğini hatırlatarak, bunun kendileri için de örnek teşkil edebileceğini kaydetti. 2 milyon doz Sputnik V aşısı alman isteyen Berlin Sağlık Senatörlüğü, ön siparişin, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onay vermesine bağlı olarak gerçekleşmesini planladı.

Ancak Yeşiller’li Ekonomi Senatörü Romana Pop, Rus muhalif Aleksey Navalni’nin açlık grevinde olduğunu hatırlatarak, Rusya ile yapılacak anlaşmanın Putin’e yarayacağını söyledi. Yeşiller partisi ayrıca Rus aşısının henüz EMA’dan onay almadığına da vurgu yaparak siparişe karşı çıktı. SPD meclis grubu sağlık politikası sözcüsü Thomas Isenberg, aşıda ideolojik yaklaşmakla suçladığı Yeşiller’in aşı siparişi için müzakerelere karşı çıkmasını eleştirdi. Koalisyonun büyük ortağı SPD aşılamada geç kalınmaması için Rus aşısı siparişi verilmesinde ısrarcı olunca kabinede sert tartışmaların yaşandığı belirtildi.