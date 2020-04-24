Spor yaparken ceset buldu

DÜN spor yapmaya çıkan bir kadın, Bernau yakınlarındaki ormanlık alanda çalılıklar arasında bir ceset fark etti ve hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polis ve ilk yardım ekipleri cesedi adli tıpa kaldırdı. Cesedin üzerinden herhangi bir kimlik de çıkmayınca, ölen kadının kim olduğu belirlenemedi. Polis, hem cinayeti hem de cesedin kime ait olduğunu aydınlatmak için soruşturma başlattı. 1.65 metre boyunda, 20-30 yaşlarında, zayıf ve yeşil gözlü kadının kimliğini belirlemek için araştırmaları yoğunlaştıran polis, son dönemlerde ortadan kaybolan herhangi bir kadının olup olmadığını da soruşturuyor. Polis, yaptığı çağrıda çevresinde kaybolan kadın bulunanların en yakın polis karakoluna başvurmasını veya 03338-3610 numaralı telefonu arayarak bilgi vermesini istedi.