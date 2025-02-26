Spor salonunda yangın çıktı, okullar tatil oldu

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Yangın nedeniyle spor salonu tamamen küle dönerken, yakındaki okulların dersleri iptal edildi. Polis yetkilileri, spor salonunun yıkım için hazırlandığını, ancak yangın sonrası enkaz haline geldiğini belirtti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor. Spor salonunun zaten yıkım için hazırlandığı ve bu süreçte bir kazayla yaşanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Ancak, kundaklama olabileceği de ihtimaller arasında.

Okul yönetimi, öğrenciler ve veliler için bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Toplantıda, yangının nedenleri, eğitime ne kadar ara verileceği ve öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için alınacak önlemler gibi konular görüşülecek. Veliler, çocuklarının güvenliği ve eğitimlerinin aksamaması için yetkililerden hızlı ve etkili çözümler bekliyor. Okul yönetimi, uzaktan eğitim veya başka bir okulda eğitime devam etme gibi seçenekleri de değerlendiriyor.