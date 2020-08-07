Basketbol dünyasını üzen haber! Michael Ojo hayatını kaybetti

Euroleague'de mücadele eden Sırbistan ekibi Kızılyıldız’da son iki sezondur forma giyen Michael Ojo, 27 yaşında hayata veda etti.

Sırp basınında yer alan bilgilere göre, pivot Ojo, yaptığı bireysel idman esnasında kalp krizi geçirdi. Habere göre Kızılyıldız ile olan sözleşmesi sona eren ve bireysel idmanlarına Partizan tesislerinde devam eden Ojo, idman esnasında bir baygınlık geçirdi. Devamında hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki isim, hastaneye ulaşamadan hayata gözlerini yumdu.

2017 yılında Sırbistan'a gittikten sonra 2018'den bu yana Kızılyıldız forması giyen Ojo, 2012-2017 yılları arasında Florida State University'de oynamıştı.

Ojo, henüz yeni sezon için herhangi bir takımla anlaşma sağlamamıştı.