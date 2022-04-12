Spiegel’in yerine Ekin Deligöz mü gelecek?

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ALMANYA’da geçen yıl yaşanan sel felaketine rağmen eşi ve çocuklarıyla birlikte Fransa’da tatile gittiği için eleştirilen ve baskılara dayanamayarak istifa eden Yeşiller’li Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Anne Spiegel’in yerine yeni isim aranıyor. Spiegel’in ‘politik baskılar’ nedeniyle istifasının ardından Yeşiller Eş Başkanı Ricarda Lang, “Yönetim, en kısa zamanda üzerinde uzlaşmaya varılan ismi açıklayacak” derken, bazı isimler de konuşulmaya başlandı. Yeşiller Meclis Grup Eş Başkanı Katharina Dröge, eski Eş Başkan Katrin Göring-Eckardt ile Bakanlık Müsteşarı olan Türkiye kökenli Ekin Deligöz’ün isimleri ön plana çıktı. Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Anne Spiegel’in yerine Müsteşar Ekin Deligöz’ün getirilme şansının yüksek olduğuna yer verdi.

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1985’TEN BERİ KADIN BAKAN

Almanya’da en son 1982-1985 yılları arasında CDU’lu Heiner Geissler erkek olarak Federal Aile Bakanlığı yaptı. Daha sonraki yıllarda Federal Aile Bakanlığı’nı hep kadın bakanlar yönetti. 1985’ten bu yana Rita Süssmuth (CDU), Ursula Lehr (CDU), Hannelore Rönsch (CDU), Claudia Nolte (CDU), Christine Bergmann (SPD), Renate Schmidt (SPD), Ursula von der Leyen (CDU), Kristina Schröder (CDU), Manuela Schwesig (SPD), Katharina Barley (SPD), Franziska Giffey (SPD), Christine Lambrecht (SPD), Anne Spiegel (SPD) görev yaptı.

Bakan Anne Spiegel görevi bırakır bırakmaz bazı gazetelerde kendisine yapılacak ödemeler ön plana çıkarıldı. Görev yaptığı 4.5 aylık dönemin karşılığı olarak Speiegel’e aynı süre boyunca tam ödeme yapılacağına ve bunun da vergi mükelleflerine 75 bin 600 euroya mal olacağına yer verildi.