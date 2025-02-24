SPD’yle koalisyon kurmak istiyorum

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Almanya’da dün yapılan seçimlerin ardından siyaset hareketlendi. Yeni haftanın ilk gününde siyasi partiler seçim sonuçlarını hem yetkili organlarında hem de kamuoyu önünde değerlendirmeye devam etti. Sandıktan birinci çıkan CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz seçimlere ilişkin CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann ile basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında SPD’yi kastederek, “Siyah-kırmızı bir koalisyon istiyoruz ve önümüzdeki birkaç gün içinde görüşmeler yapacağız. Dış ve güvenlik politikası, göç sorunları ve ekonomik durum SPD ile konuşacağımız en önemli 3 başlık” dedi. Merz, seçim yasasında değişiklik istediklerini belirtti.

En kısa zamanda etkili bir hükümet kurmak istediğini, bunun SPD ile başarılabileceğine vurgu yapan Merz, “Tüm Almanların başbakanı olmak istiyorum” diye konuştu. Merz, Paskalya’ya kadar hükümet kurma hedefini yineledi. ABD’nin Avrupa’ya olan ilgisinin yeniden başkan seçilen Donald Trump döneminde azaldığını düşündüğünü, ancak transatlantik ilişkilerinin sürdürülmesini umduğunu belirten Merz, bunun için Avrupa’da mutabakata varılması gerektiğine işaret etti. Merz, bu çerçevede dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğünü açıkladı.Partisi SPD’nin seçim yenilgisinin ardından kameraların karşısına geçen mevcut Başbakan Olaf Scholz başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, son güne kadar hükümet başkanlığı görevini ‘hak ettiği şekilde’ tamamlamak istediğini belirtti. Bunun kendisi için çok önemli olduğunu belirten Scholz, “Almanya Federal Cumhuriyeti’nin dokuzuncu başbakanı ve Federal Cumhuriyet tarihinde bu önemli görevi üstlenen 4. Sosyal Demokrat Partili olmaktan büyük onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.Seçim sonuçlarının SPD adına kötü olduğunu vurgulayan Scholz, kötü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu tekrarladı. Scholz, “Görevi bırakacağım son güne kadar başbakan olarak iyi işler yapmak istiyorum. Geriye dönüp yaptığım çalışmalara şükranla bakıyorum” dedi.