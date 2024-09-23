SPD’yi Woidke kurtardı

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ESKİ Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Brandenburg’da pazar günü yapılan seçimleri iki Almanya’nın birleştiği 1990 yılından beri olduğu gibi yine SPD kazandı. Ocak ayından bu yana yapılan kamuoyu yoklamalarına göre sağ popülist AfD’nin seçimlerden ‘en güçlü parti’ olarak çıkmasından hareket ediliyordu. Ancak seçmen, “AfD, SPD’nin önüne geçerse başbakanlığı bırakırım” diyen SPD’li Eyalet Başbakanı Dietmar Woidke’nin yanında yer aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre SPD yüzde 30.9, AfD yüzde 29.2, BSW (Birlik Sahra Wagenknecht) yüzde 13.5, CDU yüzde 12.1 oy aldı. Yeşiller yüzde 4.1, Sol Parti yüzde 3, FDP yüzde oyla yüzde 5 barajını aşamadı. 88 sandalyeli Brandenburg Parlamentosu’na SPD 32, AfD 30, BSW 14 ve CDU 12 milletvekili gönderdi. Brandenburg eyaleti seçim kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre SPD, 1990’dan bu yana eyalet seçimlerini sekizinci kez üst üste kazanan parti oldu. 2019 seçimlerinde yüzde 26.2 oy alan SPD, oyunu yüzde 4.7 puan artırdı. AfD de oyunu 2019 seçimlerine göre 5.7 puan artırdı. Eyalette yüzde 72.9 ile bugüne kadarki en yüksek katılım oranı kayıtlara geçti.

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AfD’NİN ÖNÜNÜ KESTİK

2013 yılından beri Brandenburg Başbakanı olarak görev yapan Dietmar Woidke (SPD), sağ popülist AfD’nin seçimlerden en güçlü parti olarak çıkmasını engellemenin kendileri için ‘çok büyük bir başarı’ olduğunu söyledi. Seçim sonuçları şekillenmeye başladıktan sonra açıklamalarda bulunarak seçmenlere kendisine duydukları güven ve verdikleri destek için teşekkür eden Woidke, “Ekonomik olarak gelişen eyaletimizi daha da ileri taşıyacağız. Halkımıza hizmet vermeye ve insanlarımızın refah düzeyini artırmaya kararlıyız” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye giden Başbakan Olaf Scholz, Woidke’yi kutlarken, partisinin başarısından büyük sevinç duyduğunu söyledi. Scholz, seçim sonucuna ilişkin yaptığı kısa açıklamada, “Seçimleri kazanmamız şahane bir olgu. Ben böyle olacağını zaten hissetmiştim” ifadesini kullandı.



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‘CDU İÇİN ACI BİR AKŞAM’

CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, partisinin oy kaybederek 4. sıraya gerilemesinin savunulacak hiçbir yönü olmadığını vurguladı. “Bu akşam CDU için acı bir akşamdır” diyen Linnemann, “AfD, SPD’nin önüne geçerse başbakanlığı bırakırım” diyerek kararlı bir tutum sergilediği ve inandırıcı tutumu sayesinde seçmenlerin desteğini alarak seçimlerden yine SPD’nin en güçlü parti olarak çıkmasını sağlayan Dietmar Woidke’yi kutladı. FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai, seçim sonuçlarının kendileri için ‘acı verici’ olduğunu belirtirken, tam bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Thüringen’den sonra Brandenburg’da da yüzde 5 barajını aşamayan Yeşiller’in Eş Başkanı tam bir hayal kırıklığı yaşadıklarını gizlemedi. Ancak Yeşiller’in halkın güvenini yeniden kazanmak için yoğun çaba göstereceklerini vurguladı.



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BRANDENBURG MAVİLEŞTİ

Thüringen ve Saksonya’dan sonra Brandenburg’da da partisinin oy oranını artırmasından çok büyük sevinç duyduklarını belirten AfD Eş Başkanı Alice Weidel, partisinin rengini kastederek, “Brandenburg mavileşti. Bu akşamın kazananı biziz” dedi. Weidel, CDU’lu Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer’in Brandenburg’da SPD’nin seçim kampanyasına katıldığını hatırlatarak, “SPD seçimleri CDU’nun desteğiyle kazandı” dedi.



BSW’SİZ KOALİSYON OLMAZ

Brandenburg’da Yeşiller’in yüzde 5 barajını aşamaması üzerine şu anda iktidarda olan SPD, CDU ve Yeşiller koalisyonunun sonu geldi. Diğer partiler seçim öncesi de seçim akşamı da AfD ile kesinlikle iş birliği yapmayacaklarını yineledikleri için SPD’li Dietmar Woidke’nin ya BSW ile ‘ikili koalisyon’ ya da CDU ve BSW ile ‘üçlü koalisyon’ oluşturmak için görüşmelere başlaması bekleniyor. Sol Parti’den ayrılanların bu yıl ocak ayında kurduğu BSW’nin Eş Başkanı Amira Mohamed Ali, koalisyon görüşmelerine hazır olduklarını belirtirken, partilerinin ilkelerinden ödün vermeyeceklerini özellikle vurguladı.