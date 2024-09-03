SPD’ye TV diyeti: Konuşmayın yeter!

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BRANDENBURG SPD Teşkilatı, SPD Lideri Saskia Esken ve Genel Sekreter Kevin Kühnert gibi üst düzey politikacılara ‘Talk Show’ yasağı getirilmesini istedi. Brandenburg Maliye Bakanı ve SPD Genel Başkan Yardımcısı Katrin Lange, Bild gazetesine verdiği demeçte, “Şimdilik, bazı kişilerin ‘Talk Show’lara katılmaması durumunda çok şey kazanılır. Çünkü bu durum dayanılmaz bir hal aldı” dedi. SPD Genel Başkan Yardımcısı Lange, televizyon programlarına katılım olmadığında partiye zarar veren tartışmaların da olmayacağını belirtti. Lange, Saksonya ve Thüringen’deki seçim sonuçlarının ardından, halkın mevcut politikaya olan sabrının tükendiğini belirtti. Ayrıca, göç meselesinde 1990’larda yapılan iltica anlaşmasına benzer büyük bir toplumsal çaba gerektiğini vurguladı. Lange, “Angela Merkel’in göç politikalarının büyük bir kısmı, özellikle Doğu Almanya’da, halk tarafından artık kabul görmüyor” dedi.

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PERFORMANSI DÜŞÜK

Bu talebin arkasındaki nedenlerden biri, partinin Eş Genel Başkanı Saskia Esken’in son televizyon programlarındaki performansının düşük olması. Sesken’in TV programlarına katılımı parti içinde ve seçmenler nezdinde çok eleştirilmişti. Esken’in özellikle Solingen’deki terör saldırısıyla ilgili açıklamaları tepki çekmişti. Seçim akşamı, Esken’in seçim yenilgisinin ardından koalisyon hükümetinin “Daha fazla tanıtım yapması, açıklama yapması ve halkla daha fazla iletişim kurması” gerektiğini söylemesi, yeniden eleştirilere ve kafa karışıklığına neden oldu.