SPD’ye siber saldırı, Rusya’dan

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FEDERAL hükümet tarafından kendi bakanlığı bünyesindeki birimler öncülüğünde araştırma yaptıklarını belirten Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock (Yeşiller), “SPD’ye girişilen bu siber saldırının Rus askeri istihbarat servisi GRU tarafından yönlendirildiği ve APT28 tarafından gerçekleştirildiği kesin. Böyle bir şey kabul edilemez ve bu sonuçsuz kalmayacak” dedi. Baerbock dolaylı bir biçimde Rusya’ya yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulundu. Almanya’da iç istihbarattan sorumu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı’na göre GRU tarafından yönlendirilen APT28 grubunun, 2004 yılından beri dünya genelinde siber saldırıda bulunduğuna dikkat çekildi. ‘Fancy Bear’ ismini de taşıyan APT28’in 2015 yılında Federal Meclis’e, 2017 yılında da Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılan seçimler öncesi Demokrat Parti’ye siber saldırıda bulunduğu hatırlatıldı. ATP28’in siber saldırı hedeflerinin birçok Avrupa ülkesinde hükümetlerin yanı sıra işletmelerde enerji, IT, silahlanma ve savunma, havacılık ve uzay yolculuğu alanlarına yönelik olduğuna dikkat çekildi.