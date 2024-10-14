SPD’ye çıkıştı, muhalefetten destek geldi

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ALMANYA’da SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinde yaşanan görüş ayrılıklarına paralel karşılıklı suçlamalar da arttı. Hükümetin büyük kanadı SPD’nin gelecek yıl yapılacak genel seçim öncesi sürdürülecek seçim kampanyasında, çalışanların vergi yükünü azaltacak geniş kapsamlı vergi reformu, asgari saat ücretinin 15 Euro’ya yükseltilmesi, elektrikli otomobil satın alacaklara teşvik, geleceğe yönelik iş kollarına yatırım yapacaklara destek, yeni yatırımlara devlet katkısı için taze borç freninin esnekleştirilmesi, enerji fiyatlarını düşürme planlarına, Federal Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP) tepki gösterdi. SPD’yi yeni strateji ile partinin yıllardır savunduğu sosyal piyasa ekonomisine veda etmekle suçlayan Lindner, X hesabından yaptığı paylaşımda “Şu çok açık: Tepe güdümlü ekonomi mi, sosyal piyasa ekonomisi mi olacağını gelecek seçimler belirleyecek” ifadelerini kullandı. Lindner, SPD’nin ücretli çalışan kesimin yüzde 95’inin vergi yükünün azaltılması için yüksek gelirli yüzde 1’den daha fazla vergi alınması planlarını eleştirirken, “Böyle bir girişim toplumsal bütünlük için ciddi bir tehlike oluşturur” uyarısında bulundu. Baştan beri gelecek nesillerin yükünü artıracağına dikkati çekerek ölçüsüz taze borç alınmasına karşı çıkan ve borç freninde ısrar eden Lindner, “SPD, ücretli çalışan kesimin yüzde 95’inin vergi yükünü azaltmak istiyorsa, bu kalifiye personelin ve orta sınıfın sırtından olmamalıdır. Bunu ‘Yurttaş Parası’ reformu ve düzensiz göçü engelleyerek gerçekleştirebiliriz” diyerek, 5.5 milyon kişiye yapılan ‘Yurttaş Parası’ ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

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SPD İŞÇİLERİN AVUKATI DEĞİL

Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’e ana muhalefet CDU/CSU’dan destek geldi. CDU Ekonomi Politikası Sözcüsü Julia Klöckner de ‘Yurttaş Parası’ uygulamasının uzun süreli işsizleri çalışmaya yönlendirmediğine dikkati çekerek, “Almanya’nın yeni bir ‘İşletme Vergisi Reformu’na ihtiyacı var” dedi. Klöckner, “SPD artık işçilerin avukatı değil” diyerek bir dönemler ‘işçi partisi’ olarak bilinen SPD’nin artık eski sosyal politikalarından çoktan uzaklaştığını söyledi. CSU Federal Meclis Grubu Başkanı Alexander Dobrindt de SPD’nin planlarını eleştirerek, “SPD’ye ‘Dur’ denmezse, Alman ekonomisi tamamen çöker. Buna fırsat verilmemeli” dedi.