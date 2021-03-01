SPD’nin seçim programı hazır

15 Mayıs’ta dijital ortamda SPD üyelerinin onayına sunulacak olan ‘Sosyal, dijital, nötr iklim’ başlıklı 48 sayfalık programda, özellikle dar ve orta gelirlilerin vergi yükünün azaltılması, varlıklıların toplumsal dayanışmaya daha fazla destek vermesi yer aldı. Aynı zamanda sağlık sisteminde köklü reform yapılması da öngörüldü. Herhangi bir rakam verilmese de 1997 yılında devre dışı bırakılan ‘varlık vergisi’ uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi de.

Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz’u başbakan adayı gösteren SPD’nin seçim programında, eski Başbakan Gerhard Schröder döneminde hayata geçirilen ve ‘Hartz IV’ olarak bilinen sosyal yardım yerine yaptırım içermeyecek ‘yurttaş parası’ ödenmesi yer aldı. Ekonomi uzmanları, Almanya’nın dünya genelinde ekonomik gücünü korumasında ve dünya genelinde yaşanan krizleri zarar görmeden atlatmasında sosyal alanda yapılan ‘Hartz IV’ reformunun etkin rol oynadığının altını çizseler de, seçmenlerin bu uygulama yüzünden SPD’den uzaklaştığına işaret edilen programda, ‘işçi partisi’ olan SPD’nin ‘yurttaş parası’ uygulamasıyla yeniden dar gelirlileri yanına çekeceği belirtildi. ÇOCUK PARASINDA ARTIŞ

SPD’nin programında çocuk parasının önemli ölçüde artırılması da yer aldı. Çocuk başına vergiden muaf dilim uygulamasının kaldırılıp, Bunun yerine ilk çocuk için ödenecek çocuk parasının 219 eurodan 250 euroya yükseltilmesi öngörüldü. Ailelerin durumlarına göre çocuk parasının çocuk başına 528 euroya yükseltilmesi vaadi de programda yer aldı.

Otoyollarda hızı 130 km ile sınırlandırmayı hedefleyen SPD, güneş ve rüzgâr enerjisine ağırlık vererek 250 yılına kadar ‘nötr iklim’ yaratılmasını da seçim programına aldı. Tüm okulların ve mağazaların çatılarına güneş enerjisi panelleri yerleştirilmesi de öngörüldü. Programda aynı zamanda ‘nötr iklim’ hedefine ulaşılması için 2030 yılına kadar en az 15 milyon elektrikli otomobilin trafiğe çıkması için gereken adımların atılmasına da yer verildi.

ÖZELLEŞTİRMEYE HAYIR

SPD’nin seçim programındaki vaatler arasında asgari saat ücretinin 15 euroya yükseltilmesi başta olmak üzere sağlık alanında köklü bir reform yapılması ile Alman Demiryolları (DB) başta olmak üzere devlet şirketlerinin özelleştirilmesine Alman sosyal demokratların kesinlikle karşı olduğunun altı çizildi.