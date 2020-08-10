SPD’nin başbakan adayı Scholz

BILD gazetesinin haberine göre, SPD Eş Genel Başkanları Norbert Walter Borjans ve Saskia Esken, dün yapılan olağan yönetim kurulu toplantısında gelecek yıl yapılacak seçimlerde Maliye Bakanı Olaf Scholz’u başbakan adayı olarak önerdi. Öte yandan SPD Genel Başkanları’nın Sol Parti ve Yeşiller liderliğinde koalisyona yeşil ışık yakmaları yoğun tartışma yarattı. Eş Başkan Saskia Esken, Sol Parti ile bir koalisyonun mümkün olduğunu belirtti. Esken aynı zamanda Yeşiller liderliğinde bir koalisyona da açık olduklarını söyledi ve “Burada söz konusu olan kibirlilik değil, ülkede insanlar için iyi bir politika” dedi. ARD televizyonuna konuşan Esken, “SPD böyle bir sorumluluğa hazır” dedi. LİDER GÜÇ

Gerek Saskia Esken gerekse Walter Borjans SPD’nin toplumsal bütünlüğü ana hedef edinmiş ilerici bir koalisyon hükümetinde lider güç olmak istediklerini vurguladılar. Walter Borjans böyle bir hükümet için Hıristiyan Birlik Partileri’nin temel olmadığını söyledi. Sol Parti Eş Başkanı Kipping, SPD’nin önerisini memnuniyetle karşıladıklarını, sosyal ekonomik değişimler için Hristiyan Birlik partilerinin solunda bir çoğunluk gerektiğini kaydetti. Hükümetin küçük ortağı CSU Genel Sekreteri Blume, SPD’nin Sol Parti’yle koalisyona açık olmasını, SPD sola dönüş yaptı diye eleştirdi. Muhalefet partisi FDP Genel Sekreteri Teuteberg ise SPD’nin artık hizmete hazır işçiler için siyasi vatan olmaktan çıktığını savundu.