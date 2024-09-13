SPD’liler bile istemiyor

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Süddeutsche Zeitung gazetesi için YouGov tarafından gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların yüzde 68’i Olaf Scholz’un 2025 genel seçimlerinde SPD’nin başbakan adayı olmasına karşı çıkıyor. Sadece yüzde 20’lik bir kesim ise adaylığını destekliyor. SPD seçmenlerinin bile yüzde 60’ı Scholz’un aday olmasını istemezken, sadece yüzde 31’i yeniden aday olmasına olumlu bakıyor. ZDF televizyonunda Markus Lanz’in programına katılan SPD’li Bakan Klara Geywitz de bu konuyla ilgili sorulara verdiği yanıtla kafaları karıştırdı. Geywitz’in, Olaf Scholz’un adaylığıyla ilgili net bir tavır sergilememesi dikkati çekti. Bu durum parti içinde de Scholz’un adaylığının sorgulandığı yorumlarına neden oldu.

‘BEN BİR KOŞUCUYUM, KONDİSYONUM İYİ’

Scholz, anket sonuçlarına rağmen geçen hafta sonu yaptığı bir açıklamada 2025 seçimlerinde tekrar aday olma arzusunu dile getirmişti. Tagesspiegel’e verdiği röportajda, SPD’nin ve kendisinin 2025 seçimlerinde güçlü bir yetki alacaklarından emin olduğunu belirten Scholz, “Ben bir koşucuyum ve iyi bir kondisyonum var” ifadelerini kullandı. Kamuoyu yoklamalarında en sevilen siyasetçi olan Savunma Bakanı Boris Pistorius da Scholz’un tekrar aday olmasını istediğini dile getirdi.

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AfD’YLE KAFA KAFAYA

Öte yandan Brandenburg eyalet seçimlerine 10 gün kala yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre SPD, oy oranını yüzde 26’ya çıkardı ve AfD’ye yaklaştı. AfD ise yüzde 27 ile en güçlü parti konumunda. Brandenburg’da hükümet ortağı olan CDU ise yüzde 16 oy oranına sahip. Koalisyonun diğer üyesi Yeşiller yüzde 4.5 ile yüzde 5 barajının altında kalma riski taşıyor. Sol Parti yüzde 4, Brandenburglu Bağımsızlar ise yüzde 4.5 oy alıyor. Sahra Wagenknecht’ın yeni kurduğu parti (BSW) ise yüzde 13 oy alarak büyük bir siyasi sıçrama yapıyor.