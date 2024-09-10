SPD’li Volkan Baran’a çok çirkin ırkçı saldırı!

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PARTİSİ, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Eyalet Meclisi Grubu tarafından cumartesi günü Dortmund’da kurulan tanıtım standına katılan KRV eyalet milletvekili Volkan Baran, standa yaklaşan bir kişinin “Senin ismini her okuduğumda, kusasım geliyor. Yabancılardan bıktık, Almanya’da Almanlar’dan fazla yabancı görüyoruz. Almanya, Almanlarındır. Yabancı istemiyoruz” şeklindeki ırkçı söylemine, sonra da aynı kişinin fiziksel saldırısına maruz kaldı.

‘YABANCILARI İSTEMİYORUZ’

Parti standında karşılaştığı saldırıyı Volkan Baran, Hürriyet’e şöyle anlattı: “Standımızda partili arkadaşlarımızla beraberdik. Standımıza yaklaşan iki kişiden birisi bana, ‘Diktatör şartlarda yaşıyoruz, istediğimiz partiyi seçemiyoruz. Bunun için de Essen’de bir siyasi parti kurdum, ama seçime alınmadı. Yabancıların ülkemizden gitmesini istiyorum. Artık, Almanya için Alternatif’e (AfD) destek vereceğiz’ dedi. ‘Bakın bunları söylüyorsunuz, fikir özgürlüğünüzü kullanıyorsunuz. Sırf bunlar bile demokratik bir ortamda yaşadığımızı göstermeye yeterli’ diye söyledim kendisine. Daha sonra ileri geri konuşmalarına devam edince, standımızdan gitmelerini söylediğimde ise, ‘Senin ismini her okuduğumda, kusasım geliyor’ dedi bana. Ardından ağzını bozarak, bağıra bağıra konuşmaya başladı. ‘Bağırma, bağırılacaksa ben de bağırırım’ dediğimde, hızla üzerime yürüdü, ben sadece durdum, bana çarparak geri döndü. Dolayısıyla fiziksel olarak darp etmeye de, kalkıştı ama büyük kayaya çarptı. Sonra polislerin geldiğini görünce de, bağıra bağıra hızla uzaklaştı.”

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‘BENİ KORKUTAMAZLAR AMA AİLEM ENDİŞELENİYOR’Baran şöyle devam etti: “25 yıldır siyasetin içindeyim. Bu tarz olayları yaşayabileceğimizi biliyordum. 2015 yılında belediye önünde, benzer saldırıya maruz kalmıştım. 2017’de arabamıza saldırılar gibi, sıkıntılar yaşamıştık ve evimizi başka semte taşımak zorunda kalmıştık. Bu tür işlerle beni korkutamazlar, ama ailem her olayın ardından endişeye kapılıyor, olaylardan etkileniyor ve üzülüyorlar.”

‘GELECEKTE GENÇ KADIN SİYASİLER ZORLANIR’

Göçmenlere yönelik bu tarz yaklaşımların çoğalabileceğini, bunun için vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyleyen Baran, “Bu yaşananlardan sonra bizi endişelendiren, gelecekte yerel siyasete aday olmak isteyen genç kadın siyasetçiler, bu tip insanlar karşısında çok zorlanırlar, bu hakaretleri kaldıramazlar. Seçim kampanyasını, nasıl yürütebilecekler” dedi.

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‘AŞIRI SAĞCI PARTİNİN OYLARININ ARTMASINDAN CESARET BULDULAR’

“Bu tip olaylarda Almanya için Alternatif’in (AfD) etkisi nedir” sorusuna SPD eyalet milletvekili Volkan Baran, “AfD’nin oyunun artırmasının, bu tip insanlara cesaret verdiğini düşünüyoruz. Benzer tek tük sözleri sarf edenleri görüyorduk, ama sadece bir iki kişi değil. Son zamanlarda iyi giyinmiş, düzgün görünümlü insanların arasından bazıları da, ‘Almanya’da yabancı istemiyoruz, Almanlardan çok yabancı görüyoruz. AfD’ye destek vereceğiz’ gibi sözler sarf edebiliyorlar. Bu tutumlarını, sokakta karşılaştığımızda da, bazen de stantlarımızda duyabiliyoruz. Bundan dolayı özellikle göçmen vatandaşların, oy tercihlerini demokratik partilerden yana kullanmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

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EMNİYET SORUŞTURMA BAŞLATTI

Dün Dortmund Polis Merkezi’ne giderek ifade veren SPD’li Volkan Baran, “Dortmund Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Stant çevresindeki sokak kameralarını incelemeye alarak, şahısı tespit etmeye, yalnız mı değil mi araştırmaya başladı. Ayrıca Essen’de herhangi bir siyasi parti girişimi var mı yok mu, onu da inceleyecek. Biz de, soruşturmanın sonuçlarını bekleyeceğiz” açıklamasında bulundu.