SPD’li gençler öfkeli

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ALMANYA’da hükümetin büyük kanadı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) gençlik teşkilatı Genç Sosyalistler (Jusos), Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde düzenledikleri kurultayda parti yönetimine ateş püskürdü. Başbakan adayını belirleme sürecinde SPD Eş Başkanları Saskia Esken ve Lars Klingbeil ile partinin diğer yöneticilerinin sergiledikleri tutumun sosyal demokratların şanına yakışmadığını belirten gençler, “Yöneticilerin tutumu tam bir rezaletti” açıklamasında bulundular. Jusos Başkanı Philipp Türmer, 500’e yakın delegenin katıldığı kurultayda yaptığı konuşmada, özellikle SPD Eş Başkanları Esken ile Klingbeil’i, başbakan adayının belirlenmesi konusunda zaman kaybetmeden karar vermek yerine ‘savsaklamakla’ suçladı.

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SOSYAL DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRMEK

Jusos Başkanı Türmer, seçim kampanyası öncesi Şansölye Scholz’un parti programında köklü bir değişiklik yapmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Yeni yatırımların desteklenmesi için borç frenine son verilmesini, öğrenciler ve meslek eğitimi yapanlar için kiraların ayda 400 Euro ile sınırlandırılmasını, emeklilere ve işçilere partisin daha fazla sahip çıkmasını isteyen Türmer, aksi halde Scholz’un kazanma şansının olmadığına dikkati çekti. Türmer, “Bizim hedefimiz, sosyal demokrasiyi güçlendirmek. Burada oturan 500 delege de bunu istiyor. Biz parti yönetiminden de bunu bekliyoruz. Biz, dayanışma içinde, adil bir toplum yaratmak istiyoruz. Biz, SPD’nin değerlerinin korunmasını istiyoruz. Neoliberal bir politika peşinde olan CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’in iktidar koltuğuna oturmasını engellemek için seçim kampanyası sırasında gece gündüz demeden SPD’nin, demokrasinin kazanması için mücadele edeceğiz” dedi.

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‘EVET, BEN DE RAHATSIZIM’

Kurultaya SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil katılmazken, delegelere seslenen Saskia Esken, parti yönetiminin bu konuda hata yaptığını itiraf etti. “Evet, gerçekten başbakan adayını belirlemede iyi bir performans sergileyemedik” diyen Esken, gençlere, Avrupa’nın diğer ülkelerinde gelişmekte olan sosyal demokrat karşıtı eğilimin kurbanı olmaya izin vermeyelim” çağrısında bulundu. Genç Sosyalistler’in “Hubi” dedikleri Federal Çalışma Bakanı ve SPD Eş Başkanı Yardımcısı Hubertus Heil da Halle’deki kurultayda bir konuşma yaptı. Kendisinin de başbakan adayı belirlenmesiyle ilgili tartışmalardan rahatsız olduğunu söyledi. Baştan beri Şansölye Olaf Scholz’un başbakan adayı gösterilmesine destek veren Heil, “Karar verildi. Şansölye Scholz başbakan adayımız. Hep birlikte partimizin seçimi kazanması ve Scholz’un koltuğunu koruması için kararlı bir şekilde mücadele etmeliyiz” dedi.