SPD’li Dohnanyi’den BSW’ye destek

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SPD’nin ‘anıt adamı’ olarak Almanya’nın eski Başbakanı Willy Brandt döneminde 1972-1974 yıllarında Federal Eğitim ve Bilim Bakanlığı, 19981-1988 yıllarında Hamburg Eyalet Başbakanlığı yapan Klaus von Dohnanyi, 1957 yılından beri üyesi olduğu SPD’nin Ukrayna politikasına çok açık bir biçimde tepki gösterdi. 96 yaşındaki yılların SPD’lisi Dohnanyi, “Görüşmeler ve uzlaşma için değil, top tüfek için reklam yapan Şansölye Olaf Scholz’un politikasını partide hiç eleştiren yok. Beni hayal kırıklığına uğratan bu durumdan çok üzüntü duyuyorum. Bu nedenle de ben şahsen Ukrayna’da savaşın durdurulması için Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşülmesinden yana olan ve Sol Parti’den ayrılarak Birlik Sahra Wagenknecht’i (BSW) kuran Sahra Wagenknecht’i destekliyorum. Çünkü ben de Ukrayna’da kan akışının durmasını istiyorum” açıklamasında bulundu.

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‘SPD DE BANA KATLANMALI’

WillyBrandt’ın ‘Ost Politik’ (Doğu Politikası) politikasıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) liderliğindeki Doğu Blok’un çöktüğünü hatırlatan Dohnanyi, “SPD, barış ve sosyal politikası ile tarih yazdı. Barış politikasından uzaklaşarak kendi kendine ihanet etti. Bu yüzden de şu andaki düşük seçim sonuçlarını hak etti” dedi. Ukrayna’daki savaşın ABD adına Rusya’ya karşı sürdürülen bir savaş olduğu görüşünü savunan Dohnanyi, savaşın durdurulması için diplomasiye ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. BSW’nin politikasını desteklediğini gizlemeyen Klaus von Dohnanyi, 70 yıla yakın süredir üyesi olduğu SPD’yi terk etme gibi bir niyeti olmadığını da açıkladı. “Ben nasıl SPD’ye katlanıyorsam SPD de bana katlanmalı. Ben düşündüklerimi ve doğru bildiklerimi söylemeye devam edeceğim” dedi.