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SPD’den Türkiye kökenli milletvekilleri Baden-Württemberg aday listesinde!

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#Macit Karaahmetoğlu#Derya Türk-Nachbaur#AVRUPADAN HABERLER
SPD’den Türkiye kökenli milletvekilleri Baden-Württemberg aday listesinde
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 11:45

2025 Şubat ayında yapılacak genel seçimlerde, Baden-Württemberg Sosyal Demokrat Parti (SPD) aday listesini belirledi. Türkiye kökenli milletvekilleri Macit Karaahmetoğlu ve Derya Türk-Nachbaur, yeniden aday olarak listeye girdi.

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LUDWIGSBURG milletvekili Macit Karaahmetoğlu, SPD listesinde 10. sıradan aday gösterildi. Karaahmetoğlu, parti içindeki delege oylamasında yüzde 80 gibi güçlü bir destek aldı. Mevcut dönem boyunca sosyal adalet ve hukuk politikaları üzerine çalışan Karaahmetoğlu, yerel seçmen tabanında geniş bir destek bulmaya devam ediyor. Türkiye kökenli siyasetçi, kültürlerarası dayanışmayı artırmaya yönelik girişimleriyle de tanınıyor.

KADIN HAKLARI SAVUNUCUSU
SPD’nin Schwarzwald-Baar-Heuberg bölgesinden aday olan Derya Türk-Nachbaur, yüzde 87.9 gibi yüksek bir oy oranıyla listede 11. sırada yer aldı. Türk-Nachbaur, özellikle kadın hakları, sağlık politikaları ve gençlik projeleri üzerine odaklanıyor.

DİKKAT ÇEKEN DİĞER İSİMLER
SPD’nin Baden-Württemberg aday listesinde, güçlü isimler yer alıyor. SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken, yüzde 88.6 oyla liste başı adayı oldu. Partinin dış politika uzmanlarından Dr.Nils Schmid ise yüzde 72.9 oyla ikinci sırada yer aldı.

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#Macit Karaahmetoğlu#Derya Türk-Nachbaur#AVRUPADAN HABERLER

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