SPD’den sertleşen mülteci politikasına tepki!

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SPIEGEL dergisinde yer alan habere göre mektupta, “Vatandaşları koruma amacı, insanların topluca dışlanması, toplumsal grupların damgalanması ve ırkçı, yabancı düşmanı söylemlerin beslenmesi için kullanılamaz” ifadelerine yer verildi. 550 kişi tarafından imzalanan mektubun altına imza atanlar arasında Berlinli yerel siyasetçiler, Federal Meclis ve Avrupa Parlamentosu üyeleri de bulunuyor. SPD’nin Temel Değerler Komisyonu Başkanı Gesine Schwan da imzacılar arasında yer aldı.





‘SÖZDE ÇÖZÜM’

Mektupta, sınır dışı edilme, sınırda geri çevrilme gibi tedbirlerin aşırı düşüncelerle mücadelede ‘sözde çözüm’ olarak sunulduğunu belirterek tepki gösterildi. Mektupta, “Sosyal yardımları asgari yaşam seviyesinin altına çekme ve ülkeye girişleri engelleme gibi önerilen tedbirler, mültecileri insanlıktan çıkarıyor ve ne Avrupa düşüncesi, ne Avrupa hukuku, ne de Alman Anayasası ile bağdaşmaktadır” denildi. Bu tür uygulamaların sağcı ve aşırı sağcı söylemleri güçlendireceği vurgulandı.

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‘DAHA İNSANCIL BİR POLİTİKA İZLENMELİ’

Son olarak, “SPD asla sağ partilerin insanlık dışı söylem ve pozisyonlarını benimsememeli ve normalleştirmemelidir” denildi ve parti yönetiminin daha insancıl bir iltica politikası izlemesi istendi. Ağustos ayı sonunda Solingen’de bir şehir festivaline düzenlenen terör saldırısı sonrası, göç konusu Almanya siyasetinde tekrar gündeme geldi. Saldırıda üç kişi hayatını kaybetmiş, sekiz kişi yaralanmıştı. CDU lideri Friedrich Merz, saldırının ardından Suriyeli ve Afgan mülteciler için kabul durdurma ve bu kişilerin ülkelerine geri gönderilmesi çağrısında bulunmuştu.