SPD’den ‘seçme ve seçilme yaşı 16’ya düşsün’ önerisi

KONUYU gündeme taşıyan SPD’li Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, “Benim 16 yaşındakilerin seçme ve seçilme sorumluluğunu taşıyabileceklerine inancım tam. Bizler onlara bu imkânı tanımak durumundayız” dedi. Giffey, neden seçme ve seçilme yaşının 16’ya düşürülmesi gerektiğini şu sözlerle açıkladı: “Gençler söz sahibi olmak istiyorlar. Yetki talep ediyorlar. Katılımcı olmak istiyorlar. Bu tutum da çok iyi ve ülkemizin tartışma kültürünü canlandırıyor. Kendileri için neyin önemli olduğunun farkındalar. Geleceğe yön vermek ve katkı sunmak istiyorlar. Gençlerin sosyal ve siyasal görüşleri ve önerileri ciddiye alınmalıdır.” Giffey’e ilk destek ise partisinin Eş Genel Başkanı Saskia Esken’den geldi. Yeşiller Eş Genel Başkanı Robert Habeck de Giffay’ın önerisini doğru bulduğunu açıkladı.

TÜM SEÇİMLERDE GEÇERLİ OLSUN

SPD lideri Esken istisnasız tüm seçimlerde 16 yaşındakilerin seçme ve seçilme hakkının alması gerektiğini savundu. Esken “Gençlere bizimle oy verme ve bizimle siyaseti şekillendirme fırsatı tanımak zorundayız” dedi. Yeşiller lideri Habeck ise “Olgunlaşmanın erken başladığı dönemdeyiz. Umarım yasa koyucu da bunun farkına varır ve düzenlemeler yapılarak 16 yaşındakilere bu hak tanınır” dedi. Hükümetin küçük ortağı CSU ise öneriye karşı çıktı. CSU Genel Sekreteri Markus Blume oy hakkının ve yetişkinlik yaşının birbiriyle bağlantılı olduğunu belirterek, ehliyet alma ve diğer hakların 18 yaşından sonra verildiğini hatırlatarak öneriye sıcak bakmadığının mesajını verdi. Almanya’da seçme ve seçilme yaşının 18’e indirilmesine ilişkin yasal düzenleme 31 Temmuz 1970 yılında yapıldı. SPD lideri Willy Brandt, 1969 yılında seçim programına seçme ve seçilme yaşını 18’e indireceğini yazdı. 1970 yılında da anayasada yapılan değişiklikle ülkede seçme ve seçilme yaşı 18’e düşürüldü.