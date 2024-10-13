SPD’den seçim kampanyası atağı

Haberin Devamı

28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak genel seçimler öncesi sürdürülecek seçim kampanyasında ağırlıklı olarak üzerinde durulacak konuları içeren ‘Strateji Belgesi’, SPD Yönetim Kurulu’nun bugün Berlin’de yapılan toplantısında detaylı bir şekilde ele alındı. SPD tarafından henüz bu konuda bir açıklamada yapılmazken, basına sızan haberlere göre ‘Strateji Belgesi’nde, elektrikli otomobil satın alacaklara prim ödenmesi, asgari ücretin artırılması, çalışan orta gelirlilerin vergi yükünün azaltılması yer aldı. ‘Biz Almanya’nın geleceği için mücadele veriyoruz. İş yerlerini korumak. Çalışanların yükünü azaltmak’ başlıklı ‘Strateji Belgesi’nde, son dönemlerde kriz yaşanan otomotiv sanayinin yeniden canlandırılması, özellikle de elektrikli araç üretiminin desteklenmesi yer buldu. “Otomobil ülkesi Almanya’nın geleceği elektrikli araçlarda” denilen belgede, elektrikli makam araçlarından daha az vergi alınması da öngörüldü. SPD’nin seçim kampanyası stratejisinde vergi mükelleflerin yüzde 95’inin daha az vergi ödemesi de yer aldı. Bu giderlerin yüksek gelirlilerden alınacak vergilerle karşılanması öngörüldü.