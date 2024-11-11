SPD’den isyan sesleri yükselmeye başladı

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Schreiber ile Stoberock, sosyal medyada “Ülke için en iyisi Olaf’ın parti yönetimine Boris’i başbakan adayı olarak önermesi olur” paylaşımda bulundular. İki milletvekili aynı paylaşımda, “Scholz işini iyi yaptı ama insanların desteğini almayı ve liderlik gücünü göstermeyi beceremedi. Ülkedeki insanların Scholz’a dönük olumsuz intibalarını tamir etmek mümkün olmayacak” ifadelerini kullandılar. Scholz’un yerine Pistorius’un başbakan adayı gösterilmesi halinde SPD’nin seçimlerden güçlü olarak çıkmak şansının yüksek olacağına dikkati çekerek, “SPD’nin bir şansı var. Partimiz bu şansını iyi kullanmalıdır” görüşünü de vurguladılar.

OYALAMA TAKTİĞİ

CDU/CSU, güvenoyu tarihini Friedrich Merz ile Rolf Mützenich’in belirlemesini gündeme getiren Şansölye Scholz’a “Oyalama taktiği” suçlamasında bulundu. CDU/CSU Federal Meclis Grubu Genel Sekreteri Thorsten Frei, “Böyle bir tarihin belirlenmesi için başka görüşmelere gerek yok. Yaşanan bu dramı sonlandırmak ve yeni bir başlangıç yolunu açmak tamamen Scholz’un kendi elindedir. Güvenoyu istemesi gereken odur. Buna da başkaları değil, kendisi karar verecektir” dedi. Frei, Scholz’a zaman kaybetmeden erken seçime gidilmesi için güvenoyu isteme çağrısında bulundu.

CDU/CSU’nun gençlik teşkilatı Genç Birlik (JU) Başkanı Johnnes Winkel de Scholz’u “Tamamen oyalama taktiği” uygulamakla suçladı. “Güvenoyu istemesi tarihini belirlemek CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı’nın işi değil” diyen Winkel, “Seçmenden korktuğu için şimdi de saçma bir biçimde oyalama taktiği uyguluyor. Şimdi de güvenoyu tarihini Merz ile Mützenich’in belirlemesini istiyor. Böyle saçmalık görülmemiştir. Bu tamamen zaman kaybıdır” açıklamasında bulundu.