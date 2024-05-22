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SPD’den Filistin’in tanınması atağı

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#Almanya#SPD#AVRUPADAN HABERLER
SPD’den Filistin’in tanınması atağı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 17:30

Almanya’da hükümetin büyük kanadı Sosyal Demokrat Parti’den (SPD), Filistin’in resmen tanınması için Almanya’nın girişimde bulunması sesleri yükselmeye başladı.

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Norveç, İrlanda ve İspanya hükümetleri Filistin devletini tanıma kararı aldıklarını açıklarken, Almanya’da SPD’li Federal Meclis milletvekili Isabel Cademartori, “Almanya, ortak bir Avrupa girişimi çerçevesinde rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes sözleşmesi imzalanması koşuluyla Filistin devletinin tanınması için öncülük etmelidir. Filistin devletinin tanınması, Orta Doğu sorununda bir çözüm yolu bulunması için ilk adım olabilir” dedi. Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin’i resmen tanıma kararı aldıklarını, Fransa ile Polonya’nın da Birleşmiş Millerler’de (BM) oylamada bu yönde sinyaller verdiklerini hatırlatan Cademartori, Almanya’nın da gereken girişimlerde bulunmasını istedi. SPD’li dış politika uzmanı Ralf Stegner de koalisyon hükümetine Filistin devletinin tanınması için ağırlığını koyma çağrısında bulundu. Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı olan SPD’li Michael Roth ise “Filistin’in resmen tanınması yanlış zamanda yanlış bir sinyal olur” görüşünü savundu.

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#Almanya#SPD#AVRUPADAN HABERLER

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