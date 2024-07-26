SPD’de seçim bölgesi kavgası

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Almanya’da gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesi adaylık yarışı da başladı. Milletvekili olmayan ve dıştan atanan SPD’li Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius, genel seçimlerde doğum yeri Osnabrück’ten aday olacağını ilan ederken, aynı bölgeden 2021 yılında milletvekili seçilen Manuel Gava ile arasında ciddi sıkıntılar yaşanacağı ortaya çıktı. 26 Eylül 2021 tarihinde yapılan genel seçimlerde tüm adaylar arasında en fazla oy alarak direkt olarak Federal Meclis’e giren İtalyan kökenli 33 yaşındaki genç milletvekili Manuel Gava, gelecek yıl yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı.

PISTORIUS’A MEYDAN OKUDU

Federal Meclis milletvekili olarak seçim bölgesinde aday olma önceliği bulunan Manuel Gava, “Tabii canı isteyen herkes aday olabilir” diyerek dolaylı bir biçimde olası aday Pistorius’a meydan okudu. Manuel Gava ayrıca partisi SPD’ye seçimlerde genç adaylara öncelik tanınması tavsiyesinde bulundu. Öte yandan yapılan kamuoyu yoklamalarına göre SPD’li seçmenlerin başbakan adayı olmasını tercih ettiği Boris Pistorius’un adaylığını koyması halinde direkt olmasa bile eyalet listesinden milletvekili seçilmesine kesin gözüyle bakıldığına işaret edildi.