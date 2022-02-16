SPD’de Schröder sancısı

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1944 yılında doğan Gerhard Schröder , 1963 yılında SPD ’ye üye oldu.Liseyi bitirip hukuk öğrenimi yaptığı dönemde SPD gençlik teşkilatı ‘Genç Sosyalistler’in ( Jusos ) başkanlığını yaptı.Öğrenimini tamamladıktan sonra avukat olarak çalıştı.1980 yılında Federal Meclis milletvekili seçildi.1990-1998 yıllarında Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı olarak görev aldı. Almanya ’nın eski başkenti Bonn’da milletvekiliyken bir gece kafayı çektikten sonra Başbakanlık binasının bulunduğu bahçenin demirden parmaklıklarına tırmanıp “İçeri girmek istiyorum” diye bağırdığı söylenen Schröder’in hayali 1998 yılında gerçek oldu.

SPD’DEN TEPKİLER YAĞDI

Bonn’da değil ama 1998 yılında Almanya’nın yeni başkenti Berlin’de Başbakanlık koltuğuna oturdu.

2005 yılına kadar da görevde kaldı.

Koltuğunu kendisinden sonra 16 yıl Almanya’nın Başkanlığını yapan Angela Merkel’e kaptırınca milletvekilliğinden de istifa edip yeniden avukat olarak çalışmaya başladı.

Çok geçmeden İsviçre’nin medya devi Michael Ringier’e danışmanlık yapmaya başladı.

2006 yılında da Rothschild Yatırım Bankası’nın danışmanlığını ve Rus doğal gaz devi Gazprom’a ait NEGO Company’nin Denetleme Kurulu Başkanlığını üstlendi.

Daha başbakanlığı bırakalı bir yıl bile olmadan Schröder’in Rus bir şirket adına çalışması eleştirilere yol açtı.

Üyesi olduğu SPD’den de tepkiler yağdı.

Ama Schröder aldırış etmedi ve “Bu benim özel işimdir” dedi.

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‘YETER ARTIK’ DEDİRTTİ

Zamanla Rusya-Almanya arasındaki doğal gaz boru hattını inşa eden ve yüzde 51’i Rus devlet şirketine ait olan Kuzey Akım’ın yönetimine de girdi.

Rus petrol şirketi Rostneft’in Denetleme Kurulu Başkanı oldu.

Şimdi de Gazprom şirketi Schröder’i yönetime girmesi için aday gösterdi.

İşte önerilen yeni görev önerisi nedeniyle eleştiriler yoğunlaşırken, Schröder’in Rusya’ya arka çıkıp, Almanya’dan silah talebinde bulunan Ukrayna’yı “Kılıç çekmekle-kılıç sallamakla” suçlaması ise adeta “Yeter artık” dedirtti.

Hem anamuhalefet CDU/CSU’lu hem de hükümet ortağı FDP’li bazı milletvekilleri, Schröder’e devletin eski başbakanlar için yaptığı büro ve personele, tahsis edilen otomobil ve şoföre ödemelerin durdurulmasını bile gündeme getirdiler.

SPD’li Başbakan Olaf Scholz’a kesin tavır koyması için baskıyı artırdılar.

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‘ALMANYA’NIN İMAJINA ZARAR VERİYOR’

Scholz doğrudan topa girmek istemedi, “Şayet ben Almanya Federal Cumhuriyeti anayasasını doğru anlıyorsam bir Şansölye var. O da benim” diyerek geçiştirdi.

Tabii Schröder’in tutumunu ‘utanmazlık’, ‘utanç verici’ olarak niteleyen politikacılar oldu.

“Almanya’nın imajına zarar veriyor “ diyenler de.

Ama Schröder, hiçbirine de aldırış etmedi, etmiyor da.

Tıpkı bir dönemler kendisi için ‘Genosse der Bosse’ (Patronların yoldaşı), ‘Autokanzler’ (Otomobil Şansölyesi) denmesine aldırış etmediği gibi.

Tıpkı Sibirya’dan Moskova’ya dönerken uçakta zehirlen ve Almanya’da tedavi gören Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin ‘Laufbursche Putins’ (Putin’in ayak işlerine bakan-uşağı) sözüne aldırış etmediği gibi.

Yalnız Schröder mi?

Fransa’nın eski Başbakanı François Fillon da Rus petrol şirketi Zarubezneft’in yönetimindedir.

Hatta bu yıl itibariyle Rus petro-kimya şirketi Sibur’un yönetiminde de görev almıştır.

Avusturya’nın eski Başbakanı Wolfgang Schlüssel, birkaç Rus şirketin Denetleme Kurulu üyesidir.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in düğününe katıldığı ve kendisiyle dans ettiği Avusturya’nın eski Dışişleri Bakanı olan kadın diplomat Karin Kneissl, görevi bıraktıktan sonra Rus Rosneft şirketi Denetleme Kurulu’nda görev almıştır.

Tabii daha onlarca Avrupalı eski politikacı da.

Hatta aktif birçok Avrupa Parlamentosu milletvekilinin Rusya adına lobi faaliyetlerinde bulundukları bile yazılıp çizilmektedir.

Yalnız Rusya adına değil, Azerbaycan ve Kazakistan gibi ülkeler adına da.

Tabii para karşılığı…

Aralarında haklarında rüşvet alma suçlamasıyla dava açılmış Alman politikacılar bile var.