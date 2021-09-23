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HABERLERAvrupa Haberleri

SPD-Yeşiller-FDP koalisyonu olur mu?

#CDU/CSU#FDP #AVRUPADAN HABERLER
SPD-Yeşiller-FDP koalisyonu olur mu

Almanya’da seçimlerde en çok hangi partinin kazanacağı konuşuluyor. SPD, son yapılan anketlere göre CDU/CSU’nun önünde. Seçimlerde birinci gelecek partinin az bir farkla kazanma ihtimali yüksek. Seçimlere günler kala hangi partinin ilk sırada yer alacağı kadar, hangi koalisyonun kurulacağı da merakla bekleniyor.

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ANKETLERDEKİ oy oranına göre Almanya, ilk defa üçlü koalisyon hükümetine doğru gidiyor. Koalisyonu da küçük partilerin tavırları belirleyecek. Kulislerde şimdiden FPD’nin, SPD ve Yeşiller’le koalisyona sıcak baktığı konuşulmaya başlandı. Geleneksel olarak CDU/CSU’ya yakın olan ve geçmiş dönemde bu partiyle koalisyon kuran liberal FDP’nin, iki partiyle yakınlaştığı iddia edildi. Bild gazetesi, FDP Genel Başkanı Christian Lindner’in, SPD’nin birinci parti çıkması durumunda SPD-Yeşiller ve FDP arasındaki koalisyona sıcak baktığını yazdı. Lindner’in, Olaf Scholz’un harika bir seçim kampanyası yürüttüğü ve Yeşiller’in anlamlı fikirlerine destek verilebileceği yönündeki sözleri, bu partilerle üçlü koalisyona açık olduğu mesajı olarak yorumlandı. FDP yönetiminin özellikle seçim gecesi, olası koalisyon alternatifleriyle ilgili açıklama yapmama yönünde karar aldığı da belirtiliyor.

CDU KARIŞABİLİR
Yeşiller’le yapılacak olası koalisyon görüşmelerini ise FDP Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki ile Yeşiller Partisi eş Başkanı Robert Habeck’in birlikte yürüteceği iddialar arasında. FDP’nin, SPD ve Yeşiller’in seçim vaatleri arasında yer alan üst gelir grupları için vergi artışına kesinlikle karşı çıkacağı ancak asgari ücretin 12 euro olması ve otoyolda hız limitinin 130’a sabitlenmesi konusunda ise taviz verebileceği belirtiliyor. Ancak FDP’nin Yeşiller’le koalisyon yapması durumunda partinin bir sonraki seçimlerde liberal partinin kaybetmesine yol açabileceğine dikkat çekiliyor. Armin Laschet’in kazanamaması durumunda ise CDU içinde liderlik savaşının kızışması ve partinin ciddi anlamda karışması tahmin ediliyor.

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#CDU/CSU#FDP #AVRUPADAN HABERLER