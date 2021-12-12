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SPD yeni yöneticilerini seçti

#Almanya#SPD Yeni Yöneticilerini Seçti#AVRUPADAN HABERLER
SPD yeni yöneticilerini seçti

Almanya’da 16 yıl sonra yeniden iktidarın başına geçen SPD yeni yöneticilerini de belirledi. Ağırlıklı olarak dijital ortamda yapılan, Berlin’deki fuar alanındaki bir salonda Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeleri ile bazı delegelerin de hazır bulunduğu kongrede, partinin Eş Başkanı Saskia Esken koltuğunu korurken, Genel Sekreter Lars Klingbeil yeni SPD Eş Başkanı seçildi.

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2019 yılından beri eş başkan olan Saskia Esken, 606 delegeden 465’inin desteğiyle yeniden seçilmeyi başardı. 2017’den beri SPD Genel Sekreteri olarak görev yapan Lars Klingbeil ise 523 delegenin ‘Evet’ oylarıyla seçildi. Esken, delegelerin yüzde 76.7’sinin, Klingbeil da yüzde 86.3’ünün desteğini aldı. Federal İmar ve İskan Bakanı Klara Geywitz, Federal Çalışma ve Sosyal Bakanı Hubertus Heil, SPD Kuzey Ren Vestfalya Teşkilatı Başkanı Thoman Kutschaty, Schleswig-Holstein Teşkilatı Başkanı Serpil Midyatlı ve Saarland Teşkilatı Başkanı Anne Rehlinger de SPD Eş Başkan Yardımcısı olarak seçildi. Geywitz’e 594 delegeden 481’i, Heil’a 526’sı, Kutschaty’ye 503’ü, Türkiye kökenli Midyatlı’ya 509’u ve Rehlinger’e 539’u destek verdi.

SPD yeni yöneticilerini seçti

Kevin Kühnert

Daha önceki dönemlerde SPD gençlik teşkilatı ‘Genç Sosyalistler’in (Jusos) başkanlığını yapan Kevin Kühnert de oy kullanan 585 delegeden 455’inin ‘Evet’ oylarıyla Genel Sekreter seçildi. Kühnert delegelerin yüzde 77.7’sinin desteğini aldı. Saymanlığa Dietmar Nietan getirilirken, Avrupa Parlamentosu milletvekili Katharina Barla da SPD Avrupa Sorumlusu oldu. SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil, “Bu seçimi kazandık. Ama bu yetmez. Biz başka seçimleri de kazanmak istiyoruz. Hep birlikte bunu başaracağız” dedi.

SPD yeni yöneticilerini seçti
Olaf Scholz

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SCHOLZ: İYİ ŞEYLER YAPACAĞIZ
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, kongrede yaptığı kısa konuşmasında, SPD’nin seçimlerden en güçlü parti olarak çıkmasında ve yeniden iktidarın başına geçmesinde bu partiye gönül veren insanların çok büyük payı olduğunu vurguladı. Yeşiller ve FDP ile oluşturdukları koalisyon hükümetinin Almanya’yı daha ileriye götüreceğini belirtirken, “2020’li yılları biz şekillendireceğiz. Almanya için, ülkemiz için, insanlarımız için çok iyi şeyler yapacağız” dedi. Başbakan Scholz, seçim öncesi verdikleri sözü tutup asgari ücreti artıracaklarını, yurttaşlık parası uygulamasını hayata geçireceklerini, emeklilik aylığı seviyesini koruyacaklarını ve emeklilik yaşının yükseltilmeyeceğini, iklim korunması politikasında gereken hassasiyeti göstereceklerini söyledi. “Zor bir dönemde iş başı yaptık” diyen Scholz, pandemiyle mücadeleyi kararlı bir biçimde sürdüreceklerini yineledi. Başbakan Scholz, birçok ülkede olduğu gibi, Almanya’da da sağ popülistlerin birlikte barış içinde yaşamı baltalamaya çalıştığına işaret ederken, “Hedefimiz toplumsal bütünlüğü korumaktır. Tüm demokratlarla el ele verip, başkalarının huzurumuzu bozmalarına müsaade etmeyeceğiz” dedi. Scholz, Almanya’da herkese birbirlerine ve başkalarına karşı saygılı davranma çağrısında bulundu.

 

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#Almanya#SPD Yeni Yöneticilerini Seçti#AVRUPADAN HABERLER

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