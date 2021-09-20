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SPD Türk adaylarını tanıttı

#Almanya#SPD Türk Adaylarını Tanıttı#Genel Seçim
SPD Türk adaylarını tanıttı

Hem Federal Meclis seçimlerinde hem Berlin Eyalet Parlamentosu seçimlerinde çok sayıda Türkiye kökenli aday çıkaran SPD, hafta sonu düzenlenen bir etkinlikte adayları tanıttı.

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BU yıl, Berlinli seçmenler Federal Meclis seçimlerinin yanı sıra Berlin Eyalet Parlamentosu seçimlerinde de oy kullanacak. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Berlin Teşkilatı, hem Federal Meclis hem de eyalet parlamentosu seçimlerinde çok sayıda Türkiye kökenli aday çıkarıyor. Aralarında Türkiye kökenli adayların da yer aldığı SPD’nin göçmen kökenli adayları hafta sonu düzenlenen bir etkinlikte bir araya geldi. Wilmersdorf futbol kulübünün stadyumunda gerçekleştirilen etkinliğe SPD Eş Genel Başkanı Norbert Walter-Borjans ile Eyalet Parlamentosu seçimlerinde SPD’nin eyalet başbakanı adayı Franziska Giffey de katıldı. Giffey, burada yaptığı konuşmada SPD’nin, Berlin’deki çeşitliliği yansıttığını söyledi.

FEDERAL MECLİS’TE SPD’DEN İKİ ADAY
Buluşmada Türkiye kökenli adaylar da tanıtıldı. Federal Meclis seçimlerinde SPD’den iki aday yer alıyor. İki dönemdir Federal Meclis milletvekili olarak görev alan Cansel Kızıltepe, Kreuzberg ilçesinden hem direk aday oldu hem de listede ikinci sıradan aday gösterildi. SPD’nin Federal Meclis için aday gösterdiği bir diğer isim ise Hakan Demir oldu. Demir, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Neukölln ilçesinden direk aday gösterildi. Bunun dışında eyalet parlamentosu seçimleri adayları ise şu isimlerden oluştu: Ülker Radziwill, Sevim Aydın, Sebahat Atlı, Orkan Özdemir, Sinem Taşan- Funke, Derya Çağlar ve Sevda Boyracı.

 

 

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#Almanya#SPD Türk Adaylarını Tanıttı#Genel Seçim