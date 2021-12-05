SPD ‘Trafik Lambası’na onay verdi

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SPD Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeleri ve sınırlı sayıda partili kongreyi partinin Berlin’deki genel merkezi ‘Willy Brandt Evi’nde izledi. Partinin Eş Başkanı Saskia Esken açılış konuşmasında “Lamba (trafik lambası koalisyonu) ile tarih taşıyoruz” derken diğer Eş Başkan Norbert Walter Borjans, “Biz bütün gücümüzle yeniden buradayız. Sosyal demokrasi bu ülkede yeniden öncü güç” açıklamasında bulundu.

‘YENİ BİR AÇILIM YENİ BİR BAŞLANGIÇ’

Gelecek hafta çarşamba günü Almanya’nın yeni başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılan SPD’li Olaf Scholz da, “Almanya için yeni bir açılım ve yeni bir başlangıç olacak” diyerek başladığı konuşmasında pandemiyle mücadelenin ve iklim değişikliğinin gerçekleştirilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı. Almanya için büyük bir sorumluluk üstlendiklerinin altını çizen Scholz, iklim korunmasında ve değişiminde Almanya’nın öncü rolü oynaması gerektiğini söyledi. “Bunu biz yapmazsak kimseler teknoloji üretmez” diyen Olaf Scholz, hep birlikte bunun üstesinden geleceklerini de vurguladı. Olaf Scholz, Almanya’da daha önceki yıllarda sosyal demokrat başbakanlar Willy Brandt (1969-1974), Helmut Schmidt (1974-1982) ve Gerhard Schröder’in başarıl bir şekilde görev yaptıklarını hatırlatırken. “Böyle bir açılımı, atılımı biz de gerçekleştirelim” dedi. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, partisinin kimlerin hangi bakanlığı üstleneceğini pazartesi günü açıklayacaklarını söyledi.

FDP DE ONAY VERDİ

Almanya’da SPD’den sonra FDP de Koalisyon Sözleşmesi’ne onay verdi. FDP yöneticilerinin Berlin’de kiralanan dev bir salonda hazır bulunduğu ve delegelerin dijital ortamda katıldığı olağanüstü kurultayda, Almanya’yı daha ileri taşıyacak bir iktidara ortak olunmasına “evet” denildi. ‘Haydi başlayalım’ sloganıyla düzenlenen kongrenin açılış konuşmasını yapan FDP Genel Başkanı Christian Lindner, virüs belasının her şeyi altüst ettiğine dikkat çekerek, halkı dayanışma sergilemeye çağırdı. Aşı karşıtlarına da kendilerinin olduğu gibi başkalarının da yaşamlarını tehlikeye sokmama uyarısında bulundu. Lindner halka “evde kalın”, aşı karşıtlarına da “aşı olun” çağrısında bulundu. Lindner, “yeni bir hükümet, yeni bir başlangıç” derken, Almanya’yı daha ileri götürecek liberal bir politika uygulanmasında kararlı olduklarını da dile getirdi, FDP lideri, Almanya’nın yıllarca “Almanya bir göç ülkesi değildir” yalanıyla yaşadığını hatırlatırken, düzenli göçün kaçınılmaz olduğunu da söyledi. Ancak düzensiz ve yasal olmayan göçe karşı gereken önlemlerin alınacağını da vurguladı. 2017 yılındaki genel seçimlerden sonra CDU/CSU ve Yeşiller’le sürdürdükleri koalisyon görüşmelerini, “Yönetmemek, yanlış yönetmekten daha iyidir” diyerek masayı terk eden FDP lideri, bu defa “Böyle bir koalisyon oluşturma cesareti göstermek, bu ülkeyi şekillendirme şansından yararlanmamaktan daha iyidir” dedi. Kongreye katılan 580 delegeden 535’i Koalisyon Sözleşmesi’ne destek verdi. 37 delege “hayır” derken, 8 delege de çekimser oy kullandı.

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Yeşiller’de ise hem ‘Koalisyon Sözleşmesi’ hem de bakan olmaları öngörülen isimler için son sözü 125 bine yakın üye verecek. Dijital ortamda ve mektupla gönderilen oy sonuçları pazartesi günü açıklanacak. Yeşiller’li üyelerin çok büyük bir bölümünün de parti yönetiminin önerisi doğrultunda onay vermeleri bekleniyor. FDP ve Yeşiller’in de onay vermesi halinde 8 Aralık Çarşamba günü federal Meclis olarak bilinen Alman Parlamentosu’nda önce Başbakan seçilecek ve aynı gün öğleye doğru da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den mazbatalarını alarak Başbakan Olaf Scholz ve yeni Bakanlar resmen göreve başlayacak.