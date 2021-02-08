SPD seçim programını açıkladı

SPD’nin başbakan adayı olan Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, “Ülkemiz için geleceğin misyonlarını ilan ederken, yarın nasıl yaşayacağımızın kararı şimdi verilmeli. SPD de bunu yapıyor. Bizim için iklim korunması, dijitalleşme, hareketlilik ve sağlık hep ilk planda olacak” dedi. Kovid-19’a rağmen sürdürülecek seçim kampanyasında, SPD’nin özellikle 2050 yılına kadar Almanya’yı iklim politikalarına olabildiğince ağırlık veren bir ülke yapma hedefiyle hareket edeceği belirtildi. Bunun da ancak yenilenebilir enerjiye yatırımlarla gerçekleşebileceğinin altı çizilirken, “SPD, güneş ve rüzgâr enerjisine yatırımlara her türlü desteği verecek” denildi. 2040 yılına kadar Almanya’nın elektrik gereksiniminin güneş ve rüzgâr enerjisinden sağlanmasının da hedeflendiği belirtildi. İNTERNET ULAŞIMI ÇOK ÖNEMLİ

SPD’nin seçim programında, iş hayatında, özel yaşamda, tatilde bir yerden bir yere daha hızlı, daha kolay ulaşılması için mobiliteye ağırlık verilmesi de yer aldı. İklim ve çevre dostu araç üretiminin teşvik edilmesi için SPD’nin tüm imkânları kullanacağı belirtildi. Gelişen yeni teknolojiler ışığında otomobillere alternatifler düşünüleceği de. Almanya ve Avrupa’da insanların dijitalleşmenin tüm imkânlarından yararlanılması da SPD’nin programında yer aldı. Programda, “Modern yaşamda hızlı internet ulaşımı şarttır. Hatta işletmenin yatırım tercihinde hızlı internet ulaşımı çok önemli bir rol oynamaktadır. Biz 2030 yılına kadar dijital altyapıda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmak istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

SAĞLIKTA BIONTECH ÖRNEĞİ

Her ne kadar pandemi döneminde Almanya’daki sağlık sisteminin iyi olduğu görülse de, SPD’nin bu sistemin daha da iyileştirilmesi için tüm imkânları kullanacağı vaadinde de bulunuldu. Programda, “SPD, Almanya genelinde sağlık sisteminde dijitalleşmenin tüm olanaklarını devreye sokacaktır. BioNTech örneğinde olduğu gibi yeni metotların geliştirilmesine gereken her türlü destek verilecektir” denildi. SPD’nin ayrıca yaşlılıkta bakıma muhtaç olunması durumunda devreye girecek ‘Bakımda Yurttaşlık Sigortası’nı hayata geçirmeyi hedeflediği de programda yer aldı.