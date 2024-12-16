SPD programında ‘Made in Germany’ vurgusu

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SPD’nin hazırladığı ‘Hükümet Programı Taslağı - Federal Meclis Seçimi 2025’ başlıklı 62 sayfadan oluşan metinde, hedefler 24 başlıkta sıralandı. “Senin ve Almanya için mücadele” sloganının ön plana çıkarıldığı metinde önceliğin, ‘ekonomik gelişme ve iş yerlerinin korunması, ailelerin ve çalışanların yükünün azaltılması, nesiller boyu emeklilik garantisi’ olduğu vurgulandı.

“Güçlü bir Almanya ve dayanışma için. Biz bunun için mücadele ediyoruz” denilen metinde öncelikli olarak hedefler şöyle sıralandı:

* Ekonominin yeniden geliştirilmesi ve Made in Germany’nin (Alman yapımı) konumunu koruması için enerji, ısıtma ağı, elektrikli şarj istasyonları ve yeni konut yapımına yönelik yatırımların desteklenmesi için 100 milyar Euro hacimli bir ‘Almanya Fonu’ oluşturulacak. Bu alanlarda yatırım yapacaklara ‘Made in Germany Primi’ ödenecek. Yapılacak yeni yatırımların yüzde 10’u vergiden düşme yöntemiyle devlet tarafından desteklenecek.

* Vergi mükelleflerinin yüzde 95’inin yükü azaltılacak. Vergiden muaf gelir dilimi yükseltilecek.

* Varlıkları 100 milyon Euro’nun üzerinde olanlardan ‘Varlık Vergisi’ alınacak.

* Yüksek gelirlilerden alınan ‘Dayanışma Vergisi’ uygulamasına devam edilecek.

* Şu anda 12 Euro olan asgari saat ücreti 2026 yılı itibariyle 15 Euro’ya yükseltilecek.

* Gıda maddelerinde Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 7’den 5’e düşürülecek.

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OKULLARDA ÜCRETSİZ ÖĞLE YEMEĞİ

* Toplu taşımada Almanya genelinde geçerli devlet destekli ‘Almanya Bileti’ uygulaması sürdürülecek.

* Ehliyet alacak 17 yaşın üzerindeki gençlere 500 Euro katkı sağlanacak.

* Otoyollarda hız 130 km. ile sınırlandırılacak.

* Ev ve konut kiralarının artırılmaması süresiz olarak uzatılacak.

* Çocuk yuvalarında ve okullarda ücretsiz öğle yemeği verilecek.

* Yaşlı bakım evlerinde kalanların katılım payı 1000 Euro’yu geçmeyecek.

* Emekli aylıkları, çalışanların son dönemlerdeki net aylığının yüzde 48’inin altına düşmeyecek.

* Emeklilik yaşı yükseltilmeyecek.

* 45 yıl çalışanlar, şu anda olduğu gibi bundan sonra da normal emeklilik yaşından 2 yıl önce emekli olabilecek.

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DÜZENSİZ GÖÇ ENGELLENECEK

* SPD programında, Almanya’ya düzensiz göçün engellenmesi, buna karşın yurt dışından kalifiye eleman gelmesinin kolaylaştırılması da yer aldı. Düzensiz göçün engellenmesi için Avrupa Birliği (AB) sınırlarında kontrollerin artırılmasına, Almanya’ya kaçak girenlerin sınır dışı edilmesinin hızlandırılmasına da yer verildi. Sığınma başvurularının en fazla 6 ay içinde somut karara bağlanacağı belirtildi.

* Avrupa’nın ortak bir savunma oluşturması desteklenecek.

* İngiltere ile ilişkiler geliştirilecek.

* Balkan ülkelerinin AB üyeliği desteklenecek.

* Gayri Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) yüzde 2’si Alman Ordusu’na ayrılacak.

* Almanya’ya Amerikan füzeleri konuşlandırılmasına izin verilecek.

* Ukrayna’ya yardım sürdürülecek. Ancak Almanya’nın ve NATO’nun savaşa müdahil olmaması için Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri gönderilmeyecek.



AYRIMCILIĞA YER YOK

* SPD’nin programında ayrıca Almanya’da aşırı sağ ve aşırı sola karşı mücadelenin artırılarak sürdürüleceği vurgulanırken, “Almanya’da kökeni ne olursa olsun herkes özgür ve eşit haklara sahip bir biçimde yaşayabilmelidir. Almanya’da ayrımcılığa da ırkçılığa da yabancı düşmanlığına da İslam ve Müslüman düşmanlığına da Yahudi düşmanlığına da yer yoktur” denildi.