SPD Nürnberg’den Abdurraman Gümrükçü’ye onur madalyası!

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RESEPSİYONA 300 davetli katıldı. SPD Nürnberg İl Başkanı Dr. Nasser Ahmet, 1966-1969 yıllarında Sağlık Bakanlığı yapmış olan Kate Strobel onursal ödülünü Abdurrahman Gümrükçü’ye takdim etti. Konuşmacılar, Gümrükçü’nün SPD için yaptığı 32 yıllık çalışmalarına vurgu yaparak onun onursal madalyayı hak ettiğini söylediler. Abdurrahman Gümrükçü de onur belgesini ve madalyasını aldıktan sonra salondaki davetlilere hitaben bir konuşma yaparak, her zaman SPD’nin bir neferi olacağını ifade etti, Dr. Nasser Ahmet’e ve yönetim kuruluna teşekkür etti.