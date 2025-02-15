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SPD Nürnberg’den Abdurraman Gümrükçü’ye onur madalyası!

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#SPD#Abdurraman Gümrükçü#AVRUPADAN HABERLER
SPD Nürnberg’den Abdurraman Gümrükçü’ye onur madalyası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 14:21

Nürnberg SPD tarafından düzenlenen yeni yıl resepsiyonunda 32 yıllık SPD üyesi ve Nordostbahhof bölgesi SPD Başkanı Abdurrahman Gümrükçü’ye onur madalyası verildi.

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RESEPSİYONA 300 davetli katıldı. SPD Nürnberg İl Başkanı Dr. Nasser Ahmet, 1966-1969 yıllarında Sağlık Bakanlığı yapmış olan Kate Strobel onursal ödülünü Abdurrahman Gümrükçü’ye takdim etti. Konuşmacılar, Gümrükçü’nün SPD için yaptığı 32 yıllık çalışmalarına vurgu yaparak onun onursal madalyayı hak ettiğini söylediler. Abdurrahman Gümrükçü de onur belgesini ve madalyasını aldıktan sonra salondaki davetlilere hitaben bir konuşma yaparak, her zaman SPD’nin bir neferi olacağını ifade etti, Dr. Nasser Ahmet’e ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

SPD Nürnberg’den Abdurraman Gümrükçü’ye onur madalyası

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#SPD#Abdurraman Gümrükçü#AVRUPADAN HABERLER

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