SPD küllerinden yeniden doğuyor

SEÇİMLERDEN sonra siyaseti bırakacak olan Başbakan Angela Merkel sonrasında Almanya’da siyasetin nasıl şekilleneceği 26 Eylül’de yapılacak seçimlerde belli olacak. Almanya’da seçimler konuşulmaya başladığından bu yana en çok CDU/CSU ile Yeşiller arasında federal düzeyde ilk kez bir koalisyon kurulabileceği dillendiriliyordu. Yapılan anketlerde çıkan sonuçlara göre iki partinin oy oranları, koalisyon kurulması için yeterli gözüküyordu.

HATALAR FAVORİLERE OY KAYBETTİRDİ

Ancak Yeşiller başbakan adayı Annalena Baerbock’un kitabında intihal yaptığının ve yan gelirlerini Federal Meclis’e geç bildirdiğinin ortaya çıkması, Yeşiller’in popülaritesinin düşmesine neden olurken anketlerde de puan kaybına neden oldu. Öte yandan Birlik Partileri içindeki başbakan adayının kim olacağı tartışmaları ve Armin Laschet’in de son olarak sel felaketinde kameralara gülerken yansıyan görüntüleri popülaritesini iyice düşürdü. Buna bağlı olarak da Birlik Partileri de oy kaybetme başladı.

ÜÇLÜ KOALİSYON

Seçmenleri etkileyen bu gelişmelerin ışığında RTL/n-tv televizyon kanalları adına yapılan son ankete göre, Birlik Partileri yüzde 23’le birinci parti olurken, SPD oy oranını yüzde 21’e yükselterek ikinci sıraya yükseldi. Yeşiller Partisi ise yüzde 19 ile üçüncü sıraya geriledi. Liberal Parti FDP’nin yüzde 12 oy aldığı ankette aşırı sağcı parti AfD yüzde 10 oranını korudu. Sol Parti ise yüzde 6’ya düştü. Ankete göre kararsızlar ile seçimlerde oy kullanmayacaklarını açıklayanların oranı da yüzde 26 oldu. Bu son ankete göre üçlü koalisyon ihtimali ortaya çıktı.

SCHOLZ AÇIK ARA ÖNDE

Öte yandan ankette en çok tercih edilen başbakan sıralamasında SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz, oy oranını 3 puan artırarak yüzde 29’a yükseldi. Birlik Partileri’nin başbakan adayı Armin Laschet’i başbakan olarak görmek isteyenlerin oranı yüzde 17 olurken Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock’u tercih edenlerin oranı ise yüzde 15 oldu. Armin Laschet’i kendi partisi içinde başbakan görmek isteyenlerin bile oranı düşük oldu. Adaylar arasında Olaf Scholz’u başbakan olarak tercih edecek Birlik Partili seçmenlerin oranı yüzde 27 olarak belirlendi.