SPD: ‘Kiesewetter özür dilesin’

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SPD, “Bir seçim kampanyası sürprizine hazır olmalıyız. Şansölye Olaf Scholz’un 23 Şubat’ta yapılacak seçimlerden önce Moskova’ya giderek Putin’le buluşacağı yönünde bilgiler geliyor” paylaşımına sert tepki gösterdi. SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch, CDU’lu politikacının bu paylaşımını ‘rezillik’ ve ‘kepazelik’ olarak niteldi. Miersch “Kiesewetter özür dilesin” çağrısında bulundu. Aynı zaman gerçekle alakası olmayan bu paylaşımını derhal silmesini de istedi. Miersch, aynı zamanda CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann’ın devreye girmesini de isterken, “Böyle bir paylaşım ‘Centilmenlik Sözleşmesi’ ile kesinlikle bağdaşmıyor” uyarısında bulundu.