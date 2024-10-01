SPD, ‘Katılım Yasası’ için harekete geçti

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SIZAN çalışma planına göre, 2024 yılının ikinci yarısında göçmenlerin ve ayrımcılığa maruz kalan bireylerin katılımını artırmak için federal mahkemelerde ve resmi kurumlarda bir kota uygulaması öngörülüyor. Ancak SPD’nin önerdiği kota için net bir oran belirlemediği belirtildi. Bir sözcü, tasarının, koalisyon anlaşması kapsamında hükümet tarafından üzerinde uzlaşılan bir proje olduğunu belirtti. SPD, göçmen toplumunun güçlendirilmesi için bir ‘katılım konseyi’ oluşturmayı hedefliyor.





‘REKLAM KAMPANYASINA DÖNÜŞÜR’

Tasarıya göre, federal düzeydeki kamu kurumlarında ve federal yönetimin katılımı bulunan şirketlerde, kapsamlı bir çeşitlilik stratejisi uygulanacak. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, haziran ayında bu konuyla ilgili bir taslak hazırlamıştı. Bild, bu taslağa zorunlu bir kota eklenip yargıçları da kapsayacak şekilde genişletileceğini belirtti. SPD’nin planına tepkiler de geldi. Bremen Göç Araştırmacısı Stefan Luft, Bild’e yaptığı açıklamada, yerli halkı dezavantajlı duruma sokabileceğini belirterek planı eleştirdi. Luft, “Bu tür bir politika, toplumda göçmenlerin kayırıldığı izlenimi yaratır ve toplumu böler. Federal Katılım Yasası, aşırı sağcı AfD için adeta büyük bir reklam kampanyasına dönüşebilir” dedi.