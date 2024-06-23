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SPD ile CHP’den ‘çifte vatandaşlık’ dayanışması

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#SPD#CHP#AVRUPADAN HABERLER
SPD ile CHP’den ‘çifte vatandaşlık’ dayanışması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 10:53

SPD Nürnberg Fraksiyonu ile CHP Kuzey Bavyera Birliği, 27 Haziran’dan itibaren yürürlüğe girecek olan Modern Vatandaşlık Yasası’yla birlikte serbest olan ‘çifte vatandaşlık’ konusunda birlikte çalışma kararı aldı. İki parti temsilcileri bir araya gelerek yasa ve ‘çifte vatandaşlık’ konusunda bilgilendirme toplantıları düzenleyecek.

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SPD Nürnberg merkezinde düzenlenen toplantıya, SPD Nürnberg Fraksiyon İkinci Başkanı Claudia Arabackyj, SPD Belediye Meclis Üyesi Aynur Kır ile CHP Nürnberg Birlik Başkanı Funda Yurt, Gençlik Kolları Başkanı Cem Sivrikaya, CHP Nürnberg Birlik kurucu üyesi Yaşar Yuvanç katildi. Toplantıda konuşan Arabackyj, “CSU, CDU ve AfD’nin ‘çifte vatandaşlık’ konusunda toplu bir şekilde ‘Hayır’ oyu vermelerine rağmen yürürlüğe girecek yasadan çoğunlukla Türk toplumunu yararlanacak. Yükselen aşırı sağa karşı demokrat güçler birleşmeli” dedi.

SPD ile CHP’den ‘çifte vatandaşlık’ dayanışması

‘HEPİMİZİ ÇOK MUTLU ETTİ’
Nürnberg Belediye Meclis Üyesi Aynur Kır ise şunları söyledi: “Almanya’da, göçmen kökenli 12 milyon kişinin Alman kimliği yok. 5.3 milyon vatandaşımız da 10 senenin üzerinde Almanya’da yaşamasına rağmen vatandaşlık yasasından yararlanamadığından seçme ve seçilme hakkına sahip değil. Açılacak ortak bir stant ve el ilanlarıyla vatandaşlarımızı yeni yasa ve çifte vatandaşlık konusunda bilgilendirileceğiz. Onuncu ayda iki partinin milletvekilleriyle birlikte yeni vatandaşlık yasası hakkında panel düzenlenecek.”
CHP Nürnberg Birlik Başkanı Funda Yurt da “Kardeş partimiz SPD’nin, Türk vatandaşlarımızın çifte vatandaşlık taleplerini çözme konusundaki kararı ve kararlılığı, hepimizi çok mutlu etti. 60 yıldan fazla süredir burada yaşayan, çalışan ve vergi ödeyen insanlar artık seçme ve seçilme hakkı kazanıyor” dedi.

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#SPD#CHP#AVRUPADAN HABERLER

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